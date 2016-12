Champions League: Madrid diventa la nuova capitale europea

Madrid nuova capitale europea. Almeno per quanto riguarda la Champions League. Non solo per la rivincita della finale del 2014, giocata a Lisbona e vinta dal Real Madrid contro l'Atletico Madrid, ma anche per aver superato Milano (la città che ospiterà l'ultimo atto della manifestazione, in programma a San Siro il 28 maggio) nel numero di partecipazioni in finale. Da quando esiste la Coppa dei Campioni/Champions per la capitale spagnola sarà la numero 17 (14 il Real e 3 l'Atletico): superata Milano, ferma a 16 (11 il Milan e 5 l'Inter).



San Siro sarà il remake della finale di Lisbona, quando i Merengues allenati da Carlo Ancelotti avevano alzato al cielo il decimo titolo europeo. Un'ossessione trasformata in sogno dopo anni e anni di inseguimento. E quando ci sarà il calcio di inizio al Meazza, il 28 maggio appunto, saranno passati 734 giorni da quell'incredibile partita in terra portoghese. Un Atletico che era praticamente campione, per poi subire il pareggio di Sergio Ramos in pieno recupero e affondare del tutto ai supplementari. Una finale davvero incredibile che non avrebbe mai potuto avere quell'esito. E gli Dei del calcio ci hanno messo il loro zampino. Così ecco la rivincita: la grande occasione per Diego Pablo Simeone di strappare al più quotato Real di Zinedine Zidane la Coppa dalle grandi orecchie. Il sogno di tutti.



Nella storia ci sono state tante rivincite, anche decenni dopo. Ma nella storia recente della Champions League non può non venire in mente quel Milan-Liverpool del 2005 a Istanbul: da 3-0 a 3-3 con successo dei Reds ai rigori. Due anni dopo la vendetta della squadra di Ancelotti (sì esatto, sempre lui) ad Atene. Il 23 maggio 2007 era finita con la vittoria del Milan. Ed è quello che si augura l'Atletico Madrid, due anni dopo Lisbona.