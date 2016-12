Champions League: il Psg stende il Barcellona, sorride il Chelsea

10:58 - Grazie alle reti di David Luiz, Verratti e Matuidi, il Paris Saint Germain batte 3-2 il Barcellona al Parco dei Principi: ai catalani non bastano Messi e Neymar. Sorride il Chelsea che vince 1-0 a Lisbona contro lo Sporting (decide Matic), mentre lo Schalke non va oltre l’1-1 in casa contro il Maribor. Il Bate Borisov sgambetta l’Athletic Bilbao (2-1), il Porto rimonta da 0-2 a 2-2 nel finale con lo Shakhtar Donetsk. Apoel Nicosia-Ajax finisce 1-1.

Spettacolo e cinque reti al Parco dei Principi dove il Paris Saint Germain batte 3-2 il Barcellona, sale a 4 punti e balza al comando del Girone F. In vantaggio con David Luiz, che al 10’ sorprende la difesa catalana sugli sviluppi di una punizione di Lucas, la squadra di Blanc viene raggiunta due minuti più tardi dal 68esimo gol in Champions di Messi che raggiunge Cristiano Ronaldo al secondo posto della classifica dei bomber di tutti i tempi del torneo (al comando c’è sempre Raul con 71). A riportare avanti il Psg ci pensa Verratti che, di testa su corner di Thiago Motta, approfitta di un’indecisione in uscita di Ter Stegen e festeggia il suo primo gol con il club francese dopo 92 presenze in gare ufficiali. Matuidi firma il 3-1 al 54’, il Barça riapre tutto due minuti dopo con Neymar e assedia la porta di Sirigu che però resiste.



Nell’altra sfida del gruppo l’Ajax non va oltre l’1-1 contro un sorprendente Apoel Nicosia: lancieri in vantaggio al 28’ con Andersen, i ciprioti rispondono con un rigore trasformato da Manduca tre minuti più tardi. Buona la seconda per il Chelsea di Mourinho che, dopo l’1-1 di Stamford Bridge all’esordio contro lo Schalke, si riscatta andando a vincere 1-0 a Lisbona contro lo Sporting. Diego Costa e Schurrle si divorano due clamorose palle gol in avvio, poi ci pensa Matic con un gran colpo di testa su punizione di Fabregas a decidere il match al 34’. Il successo consente ai Blues di salire da soli al comando del Girone G perché l’altra sfida della serata tra Schalke e Maribor finisce in parità (1-1 con reti di Bohar e Huntelaar).



La sorpresa arriva dalla Borisov Arena dove il Bate sgambetta l’Athletic Bilbao, giustiziare del Napoli nei playoff: i bielorussi vincono 2-1 grazie ai gol di Polyakov (19’) e Karnitski (41’). Ai baschi (da stasera ultimi nel Girone H) non basta la rete di Aritz Aduriz al 45’. Partita rocambolesca all’Arena Lviv (campo neutro) dove Shakhtar Donetsk e Porto pareggiano 2-2. I portoghesi sbagliano un rigore al 35’ con Brahimi, poi subiscono due gol dagli ucraini (52’ Alex Teixeira, 85’ Luiz Adriano). Sembra finita, ma a salvare il Porto è una doppietta di Jackson Martinez: il colombiano, in orbita Milan questa estate, va a segno all’89’ (su rigore) e al 94’.