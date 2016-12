Champions: al Bayern basta un rigore, Cska domato

20:30 - Il Bayern Monaco batte 1-0 il Cska Mosca e resta a punteggio pieno nel Girone E dopo due giornate. A regalare altri tre punti alla squadra di Guardiola è un rigore procurato da Gotze e trasformato da Mueller al 22’. La squadra russa, che all’esordio in Champions era stata travolta dalla Roma, recrimina per una traversa di Eremenko e per un paio di occasioni non sfruttate da Musa. Tra i tedeschi brutta prova di Benatia, spesso in difficoltà.

LA PARTITA

All’Arena Khimki di Mosca è il Cska a rendersi pericoloso per primo con un bel numero di Musa, che evita in dribbling Benatia ma spara alto da ottima posizione. Col passare dei minuti il Bayern cresce e guadagna campo. E al 22’ sblocca il risultato. Fernandes stende in area Gotze, per Collum è rigore: dal dischetto Muller spiazza Akinfeev. I russi faticano a uscire dalla loro metà campo e la squadra di Guardiola potrebbe raddoppiare al 27’ ma Gotze, Muller e Lewandowski non sfruttano una clamorosa superiorità numerica. Il Cska si sveglia sul finire del primo tempo ed è ancora Musa a dare la scossa: il nigeriano va via ancora una volta in velocità a Benatia e si presenta a tu per tu con Neuer che respinge, sulla palla si avventa Tosic che manda alle stelle. Prima del riposo è la traversa a salvare i bavaresi su un sinistro a giro dal limite di Eremenko. Ci si attende una ripresa combattuta, ma il Cska torna in campo molle e il Bayern può amministrare il vantaggio senza grossi problemi. Il dato più emblematico a fine partita è quello relativo al possesso palla: la squadra di Guardiola chiude con un impressionante 73 per cento.

IL TABELLINO

CSKA MOSCA-BAYERN 0-1

Cska Mosca (4-1-4-1): Akinfeev; Fernandes, V.Berezutski, Ignashevich, Schennikov; A. Berezutski; Tosic (78’ Efremov), Natcho (66’ Doumbia), Eremenko, Milanov; Musa. A disp.: Chepchugov, Nababkin, Bazelyuk. All.: Slutski.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Benatia, Dante, Alaba; Xabi Alonso, Bernat; Robben (81’ Rafinha), Muller, Gotze (77’ Gotze); Lewandowski (90’ Pizarro). A disp.: Reina, Boateng, Rode, Hojbjerg. All.: Guardiola.

Arbitro: Collum (Scozia)

Marcatori: 22’ rig. Muller (B).

Ammoniti: Eremenko (C), Lahm (B), Benatia (B)

Espulsi: -