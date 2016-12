Champions League: assalto all'Inghilterra ma il ranking Uefa rischia di 'sparire'

La Roma retrocede in Europa League . Una notizia che, in ottica ranking Uefa, potrebbe non essere così deleteria per l'Italia, visto che in Europa League è più facile portare a casa punti. Per i Giallorossi sarà importante risalire il ranking per ottenere, in futuro, sorteggi più favorevoli. Ma nel 2018, con l'avvento della Super Champions (in attesa della Super Lega) l'Italia potrebbe ottenere 4 squadre a prescindere dal ranking.

L'assalto al terzo posto del ranking Uefa occupato dall'Inghilterra è fallito lo scorso anno. In questa stagione l'Italia vuole riprovarci, per riavere finalmente la settima squadra nelle coppe europee (per l'esattezza la quarta classificata ai play off Champions). Una missione possibile, visto che attualmente il ritardo dell'Italia è di 2,19 punti e dalla prossima stagione la Premier scarterà il punteggio del 2012/2013, che la vede in vantaggio di 2,01 punti.



In ottica sorteggio dei gironi (in programma giovedì 25 alle 17,30, diretta su Italia1, Premium Sport e in streaming sul nostro sito) Juventus e Napoli sono rispettivamente in prima e seconda fascia. In seconda anche il Manchester City, virtualmente qualificato, mentre in terza fascia c'è la mina vagante Tottenham.



Ma presto il ranking Uefa potrebbe diventare un ricordo. Almeno per le speranze italiane di riavere la quarta squadra in Champions. La Super Lega europea, per motivi organizzativi, non nascerà prima del 2021. Ma prima arriverà la cosiddetta Super Champions, che riconsegnerà all'Italia la quarta squadra. Dal 2018 l'Italia, come Spagna, Inghilterra e Germania, avrà 4 squadre classificate direttamente ai gironi, senza passare attraverso i rischiosi play off. L'idea è quella di qualificare le prime 3 dei campionati più importanti, con il quarto posto assegnato tenendo conto anche dei 'meriti storici' del club.



La decisione verrà presa entro 48 ore a Montecarlo. Il primo appuntamento è il consiglio dell'Eca (il consorzio delle big europee) che comprende Agnelli (Juve) e Gandini (Milan), poi si passerà al Club competitions commitee. Prima dell'annuncio ufficiale, è prevista la ratifica del comitato esecutivo dell'Uefa.