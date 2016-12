Champions, Keita gol: Lazio-Bayer 1-0

LA PARTITA

Sono quasi in 40.000 all'Olimpico per attendere un momento che in casa biancoceleste non si vive da 8 anni: il ritorno in Champions League. Pioli, senza Marchetti e Djordjevic, va sul sicuro e nel 4-3-3 non rischia né Gentiletti né Milinkovic-Savic optando per Mauricio e Onazi. Il Bayer è quello preannunciato alla vigilia purtroppo anche nel modo di disporsi in campo, con terzini alti e pressing asfissiante a centrocampo.

La Lazio parte bene grazie alle incursioni di Lulic e alle imbeccate di Felipe Anderson, che spesso e volentieri riesce ad aggirare Hilbert, non dando però la sensazione di poter segnare. A centrocampo è una bagarre, tanti calci e ancora più errori portano la partita sui binari che vuole Schmidt, che vuole giocarsela mercoledì prossimo tra le mura amiche. Il sussulto al 26', quando prima Bender (gran botta da fuori) e poi Klose (da posizione defilata) colpiscono il palo, sveglia i tedeschi che chiudono la prima frazione di gioco nella metà campo biancoceleste: da brividi, proprio sul fischio di Eriksson, il tentativo di Calhanoglu da centrocampo, ma a Berisha va bene. Va bene anche ai tifosi della Lazio che applaudono, forse per rianimare la squadra.

Invece le cattive notizie arrivano ancora prima dell'inizio della ripresa: fuori Klose (che si è fatto male nell'azione del palo) e dentro Keita. La Lazio incassa subito il colpo, senza l'attaccante tedesco perde non solo un riferimento offensivo ma pure tanta esperienza. I tedeschi vengono fuori anche fisicamente e la linea difensiva biancoceleste, con Mauricio in difficoltà, concede occasioni a ripetizione: Bellarabi, Calhanoglu e ancora il turco che si vede annullare un gol per fuorigioco di Kiessling. Ma la fiammella biancoceleste non si spegne mai ed è proprio Keita l'uomo della provvidenza, un giocatore dato per partente e che al terzo tentativo segna il gol che può dare una svolta alla stagione della Lazio e magari anche alla sua. Prima alza troppo la mira (17'), poi (28') si fa ipnotizzare da Leno e dalla schiena di Wendell ma quattro minuti più tardi brucia Tah e Leno sfogando tutta la rabbia nell'esultanza con i tifosi. Il gol-vittoria tranquillizza la Lazio e spaventa i tedeschi, al 95' Eriksson dice che basta così.

Rimangono 90 insidiosi minuti alla BayArena, Klose probabilmente non ci sarà (solo una botta alla mascella per De Vrij, invece) ma con un filo di condizione fisica in più, la consueta grinta degli uomini di Pioli e questo Keita, i gironi di Champions League non sembrano un miraggio tanto lontano.