Champions, Juventus-Monaco: Buffon dedica la vittoria a Morosini e Quattrocchi

00:40 - "Dedico la vittoria a due italiani che mi hanno insegnato cose in modo diverso: Piermario Morosini e Fabrizio Quattrocchi". E' questo l'omaggio di Gianluigi Buffon al termine dell'1-0 rifilato al Monaco. Il portiere bianconero rivolge il pensiero al calciatore del Livorno deceduto dopo un malore in campo e alla guardia di sicurezza uccisa durante la guerra in Iraq del 2004. L'anniversario della morte di entrambi ricade il 14 aprile.

Al termine della gara il numero uno bianconero è tornato a parlare della possibilità di smettere di giocare dopo i 40 anni: "Credo che uno debba smettere quando non è più lui - ha detto - non dipende dall'età e nel mio caso ritirarmi ora mi sembrerebbe uno spreco". Infine una battuta sulla partita: "E' stato importante vincere e non subire gol. Le difficoltà ce le siamo create da soli ma loro hanno qualità evidenti e lo hanno dimostrato".