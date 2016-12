Champions: Juventus in Croazia con la coppia d'attacco Higuain-Dybala

Clima rovente e tre punti in palio pesantissimi. Si potrebbe riassumere così la sfida del Gruppo H di Champions League tra Dinamo Zagabria e Juventus, valida per la seconda giornata della fase a gironi. Alle 20.45 i campioni d'Italia saranno di scena allo stadio Maksimir per provare a rimettersi subito in carreggiata dopo il deludente 0-0 dello Stadium contro il Siviglia. Higuain e compagni se la vedranno contro la Dinamo di Sopic, reduce dal ko per 3-0 per mano del Lione e in fondo alla classifica del gruppo.