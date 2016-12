Champions, Ibrahimovic: "Voglio battere altri record"

12:59 - Per Zlatan Ibrahimovic, Malmoe-Psg non sarà solo una sfida di Champions League. E' un ritorno a casa, dove la sua carriera ebbe inizio e per questo ha prenotato un maxi-schermo per chi non potrà essere allo stadio: "E' il mio regalo a club e città con cui ho un rapporto speciale, farò sempre di tutto per loro". Ovviamente in campo niente favori: "Anche se non è un'ossessione, voglio vincere la Champions".

Nell'intervista rilasciata a Uefa.com, Ibra ricorda il momento del sorteggio del girone: "Appena ho visto che saremmo stati in gruppo con il Malmoe, ho organizzato il maxi-schermo in piazza: lo stadio è piccolino ma se fosse stato cinque volte più grande lo avrebbero riempito lo sesso... Ma non solo, ci saranno tante sorprese, ho pensato a tutto io: sarà una giornata speciale".

Lo svedese ricorda i primi anni da calciatore: "Ero un ragazzino, avevo sogni, visioni e ambizioni e presi una scelta: prendere il calcio sul serio o sprecare il mio tempo. Ho deciso per la prima opzione e il fatto che sia qui vuol dire che avevo ragione. Mi hanno detto che ero sfacciato, ci sono voluti 14 anni per fargli vedere che non sbagliavo".

Infine, sul momento attuale a Parigi: "Siamo molto migliorati rispetto allo scorso anno, puntiamo a vincere la Champions anche se non la vicnono sempre i migliori. Se poi non accadrà, non sarà deluso: vada come vada. Io capocannoniere di tutti i tempi del Psg? Sempre bello battere record, anche perché per la prima volta sono nella stessa squadra per più di tre anni. Ma non voglio fermarmi qui".