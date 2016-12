Champions, Girone E: il Monaco si salva a Mosca

Ora è ufficiale. Il Girone E è il più equilibrato dell'intera Champions: in vetta resta da solo il Monaco , che riprende per i capelli la partita nella tana del Cska Mosca . Russi avanti con Traoré, all'87' Bernardo Silva trova l'1-1 che proietta la squadra del Principato in testa a 5 punti. Finisce invece 0-0 tra Leverkusen e Tottenham : sfida piuttosto scialba, gli inglesi salgono a 4 punti e ne mantengono uno di vantaggio sui tedeschi.

Il Monaco, dunque, esce indenne anche da Mosca. La squadra di Jardim continua a rimanere in vetta al complicato Girone E e lancia un segnale, perché riprendere per i capelli la partita dell'Arena Cska è sinonimo di compattezza e talento. I russi, reduci dalla sconfitta interna contro il Tottenham nella seconda giornata, partono forte e passano al 34' con Lacina Traoré (tap-in vincente su gran giocata di Tosic). Il Monaco regge, sfiora a più riprese il pari e lo trova all'87' con Bernardo Silva, abile a ribadire in rete dopo la gran parata di Akinfeev su Carrillo.



Monaco in vetta a 5 punti, secondo pareggio consecutivo dopo quello agguantato due settimane fa tra le mura amiche contro il Bayer Leverkusen. E proprio i tedeschi trovano il terzo punto in tre gare con uno scialbo 0-0 alla BayArena contro il Tottenham: davvero poche emozioni in Germania, alla fine sorride Pochettino che mantiene invariate le distanze sulla squadra di Schmidt e sul Cska. Monaco a 5, Tottenham a 4, poi Leverkusen a 3 e Cska a 2: il Girone E promette scintille fino all'ultima giornata.