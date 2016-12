Champions, è la notte della finale Juve-Barcellona

Un triplete per due. O due per il triplete, se volete. Le squadre migliori dell'Europa calcistica, quelle che in questa stagione non hanno sbagliato davvero nulla, si sfidano per l'ultimo atto della Champions , per portarsi a casa l'ultimo trofeo dell'anno. La Juve da una parte: il gruppo Juve, innanzitutto, quello dei Buffon e dei Pirlo, dei Vidal e dei Pogba, dei Tevez e dei Morata . Il Barcellona dall'altra, la squadra di Messi e Neymar , l'undici dei fenomeni. Ne rimarrà soltanto una e soltanto una, quest'anno, potrà dire di non aver sbagliato davvero nulla. Un triplete per due, appunto.

Il teatro della finale (prepartita dalle 19 su Italia 2, diretta su Canale 5 dalle 20.25 con ampio post-partita a seguire. Collegamenti in diretta dallo stadio a partire dalle 17 su Premium Calcio) è lo splendido Olympiastadion di Berlino, la città dell'Italia mondiale. Una meraviglia, per dirla com'è. In Germania sono arrivati 20mila tifosi bianconeri, il largo popolo juventino che aspettava questo giorno da nove anni e adesso vuole godersela proprio tutta.



Ma Messi contro il gruppo Juve, dicevamo. Eccolo, allora: Buffon in porta, difesa a quattro con Lichtsteiner ed Evra esterni e Barzagli con Bonucci centrali; Marchisio, Pirlo e Pogba in mediana; Vidal alle spalle di Tevez e Morata. Dall'altra parte della barricata 4-3-3 con Ter Stegen in porta; Dani Alves, Piqué, Mascherano e J. Alba in difesa; Rakitic, Busquets e Iniesta a centrocampo; Messi, Suarez e Neymar davanti.



In panchina due ex bocciati. Allegri, ripescato dalla Juve dopo l'amaro addio al Milan. E Luis Enrique, uno dato per finito prima ancora di cominciare. La Champions, la finale di Champions, è anche o soprattutto loro.