Champions: Arsenal agli ottavi, Galatasaray fuori da tutto

23:09 - L'Arsenal dimentica per una sera gli stenti del campionato. La squadra di Wenger batte 2-0 il Borussia Dortmund e strappa il biglietto per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Gara decisa dalle reti di Sanogo e Sanchez. Immobile, partito titolare, non punge. Saluta l'Europa il Galatasaray di Cesare Prandelli, battuto 2-0 sul campo dell'Anderlecht (doppietta di Mbemba). Un ko che condanna i turchi all'ultimo posto del girone D.

L'Europa si rivela una boccata di ossigeno per Arsene Wenger, mai così in difficoltà nei suoi 18 anni sulla panchina dell'Arsenal. Colpa del pessimo avvio in Premier League, dove i Gunners hanno raccolto appena 17 punti in 12 giornate e sono già a -16 dal Chelsea schiacciasassi di Mourinho. Per fortuna del tecnico francese la gara con i tedeschi, già certi di un posto negli ottavi, si mette subito in discesa grazie a Sanogo, che al 2' non sbaglia a tu per tu con Weidenfeller. Sanchez al 57' chiude i conti con uno splendido destro a giro sul secondo palo.

Arriva da Bruxelles l'altro verdetto della serata. La doppietta di Mbemba (44' e 86') regala all'Anderlecht la certezza del terzo posto che significa Europa League. Notte fonda per il Galatasaray, che un anno dopo aver raggiunto gli ottavi di Champions a spese della Juventus si ritrova fuori anche dall'Europa meno nobile.