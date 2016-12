Calciopoli, Tavecchio: "I reati ci sono stati. Juventus? Lite temeraria"

19:18 - I reati ci sono stati, quindi la richiesta di risarcimento della Juventus in merito a Calciopoli è una mossa che la Figc non ha gradito: "In attesa delle motivazioni - ha dichiarato il presidente Tavecchio in merito sulla vicenda -, la sentenza conferma la linea della giustizia sportiva. Fatta salva la prescrizione, i reati ci sono stati e l'associazione a delinquere pure. La richiesta di risarcimento della Juventus al Tar è una lite temeraria".

Le parole sono chiare. Lite temeraria, secondo il lessico giuridico italiano, indica una l'azione legale esperita con mala fede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori.

E tra la Juventus e la Federcalcio pende la minaccia di una azione legale per il risarcimento danni, quantificata in 443 milioni e della quale si parla da tempo, dal momento che il club bianconero l'ha presentata al Tar del Lazio e non l'ha mai ritirata. E quel segnale di disgelo Juve-Figc quando è stata presentata la partita Italia-Inghilterra allo Juventus Stadium (si gioca il 31 marzo), rimane circoscritto a quel momento. La tensione, come si vede, è ancora altissima.



"Da questa sentenza la Figc assume un atteggiamento sereno in relazione a tutto quello che c'era in atto - aggiunge Tavecchio-. Abbiamo preso atto che un reato, non di poco conto, c'è stato e che un soggetto (l'arbitro De Santis, ndr) che ha rinunciato alla prescrizione è stato condannato. Quindi il teorema è confermato: qualcosa di illecito c'è stato. Ne prendiamo atto e riteniamo che in futuro, dovremo sistemare le questioni in modo diverso".

"La Juve potrebbe chiedere la riapertura del processo? E' un problema che si vedrà -conclude il n.1 Figc-. Io parlo dell'azione di responsabilità che la Juve ha fatto nei confronti della federazione. La questione dell'Inter è un'altra. Noi come federazione non abbiamo più alcun dubbio che la richiesta della Juve è temeraria".