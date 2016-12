Calcio in lutto: morto Alcides Ghiggia

Il mondo del calcio piange Alcides Ghiggia, morto all'età di 88 anni a causa di un arresto cardiaco. Il destino ha voluto che l'ex campione uruguaiano se ne andasse proprio il 16 luglio, giorno in cui - 65 anni fa - a Rio de Janeiro andò in scena lo storico Maracanazo. Ghiggia fu l'autore del gol decisivo con cui l'Uruguay superò il Brasile per 2-1, risultato grazie al quale la Celeste conquistò il Mondiale del 1950.