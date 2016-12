Calcio in lutto: è morto Klas Ingesson

17:46 - Era un lottatore in campo, uno duro da affrontare, di quelli che non ti lasciano un millimetro e non mollano mai. E lo è stato anche nella vita fino a che non ha potuto far altro che arrendersi. Klas Ingesson ci ha lasciato, ed è una notizia terribile. Aveva appena 46 anni e da tempo, dal 2009, soffriva per un mieloma multiplo. Niente che gli abbia impedito di essere se stesso fino alla fine. Un uomo forte, deciso, mai domo.

In Italia lo ricordiamo bene, tra Bari, Lecce e Bologna: non era un giocatore appariscente, non era uno da tocchi di tacco e passaggi raffinati, ma era un buonissimo centrocampista, di quelli che sanno fare tutte le fasi. Era uno che difendeva e si proponeva, che contrastava e rilanciava. Uno che sapeva anche buttarla dentro di tanto in tanto. Ed era un giocatore rispettato da tutti perché tutti rispettava. Un idolo, in Italia come in Svezia, dov'era nato nel 1968. Con la sua nazionale Ingesson ha collezionato 57 presenze firmando il tabellino per 13 volte e ottenuto uno storico terzo posto ai Mondiali statunitensi.Ha giocato in Inghilterra, nello Sheffield, in Francia all'OM, al Psv in Olanda e al Malines in Belgio, oltre, ovviamente, agli anni svedesi del Goteborg. E' stato nel calcio fino alla fine, allenando l'Elfsborg. Fino a quando ha avuto la forza di farlo. Fino a quando ha potuto lottare. E' un giorno triste per il calcio. Un giorno triste.