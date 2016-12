Cagliari, irruzione degli ultrà nel ritiro: volano schiaffi

23:51 - Scena di ordinaria follia a Cagliari. Un gruppo di ultrà ha fatto irruzione nella sede del ritiro rossoblù, aggrendendo e minacciando i giocatori e lo staff tecnico. Secondo quanto si apprende, nel duro scontro con i tifosi sarebbero volati anche degli schiaffi. Il grave episoido di violenza sottolinea ulteriormente la difficile situazione in cui versa in questa stagione il club sardo, in piena zona retrocessione.

Una delle giornate più tristi per la storia del Cagliari si è chiusa questa sera tra indiscrezioni e ricostruzioni sommarie di quanto è accaduto. Alcuni ultrà sono entrati con la forza nel ritiro e, dopo un duro faccia a faccia con giocatori, staff e dirigenti, non contenti hanno anche aggredito alcuni tesserati rossoblù.

Già nel pomeriggio, del resto, nel ritiro l'aria era pesante e Zeman aveva deciso di annullare l'allenamento. Scelta che i tifosi sardi hanno deciso di sfruttare per manifestare tutta la rabbia verso la squadra nella maniera più incivile possibile. Un brutto episodio, che sicuramente non aiuterà il club ad uscire dalla difficile situazione di classifica.