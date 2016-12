Bundesliga: De Bruyne salva il Wolfsburg, 1-1

15:20 - Fine settimana difficile per il Wolfsburg che, dopo la cocente batosta in Europa League con il Napoli, si salva contro lo Schalke 04 pareggiando 1-1 nella 29esima giornata di Bundesliga. La squadra di Hecking domina il primo tempo ma nella ripresa si trova in svantaggio per la rete di Sanè al 53'. La reazione è decisa ma soltanto al 78' arriva il gol dell'1-1 del solito De Bruyne che permette ai biancoverdi di restare saldamente al secondo posto.

Parziale riscatto per il Wolfsburg che, reduce dalla brutta sconfitta interna in Europa League contro il Napoli, pareggia davanti ai propri tifosi per 1-1 contro lo Schalke 04 nel 29esimo turno di Bundesliga. I Lupi creano tantissimo nel primo tempo sfiorando il gol con De Bruyne, Trasch e due volte Perisic ma all'intervallo è 0-0. Nella ripresa, dopo un'altra chance per Rodriguez, è lo Schalke di Di Matteo a trovare l'1-0 al 53': il giovane talento Leroy Sanè recupera palla nella sua trequarti e si invola in contropiede trafiggendo Benaglio col sinistro dopo aver saltato due difensori. La reazione del Wolfsburg arriva con Schurrle al 68' ma è con De Bruyne al 78' che si concretizza l'1-1. Il belga è bravissimo a battere Fahrmann con un chirurgico destro di prima intenzione all'angolino. Con questo risultato il Wolfsburg resta saldamente al secondo posto con 60 punti - 6 più di Leverkusen e Monchengladbach - mentre lo Schalke 04 è sesto a 41. Nell'altro match della domenica il Werder Brema ha battuto 1-0 l'Ambrugo fanalino di coda.