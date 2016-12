Bundesliga: Bayern esagerato, Ancelotti parte col botto

E' l'erba dell'Allianz Arena e non quella di Wimbledon ma la sostanza non cambia: il Bayern Monaco travolge con un tennistico 6-0 il Werder Brema nel match che apre la stagione 2016-17 della Bundesliga e Carlo Ancelotti inizia come meglio non poteva . Partita a senso unico, con il Werder del'italiano Caldirola incapace di mettere paura a Neuer. Sugli scudi Lewandowski, autore di una tripletta , e Muller, autore di ben tre assist; a segno anche Xabi Alonso, Lahm e Ribery.

Sisma, omaggio in Bundesliga Un minuto di silenzio ed uno striscione in lingua italiana dedicato alle vittime del terremoto: "Vicini al popolo delle Marche, Umbria e Lazio". Anche la BundesLiga, al via con l'anticipo tra il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti ed il Werder Brema all'Allianz Arena, ha reso omaggio alla tragedia che ha colpito le popolazioni dell'Italia centrale.

All'Allianz Arena si apre la stagione 2016-17 della Bundesliga con i campioni di Germania del Bayern Monaco che ricevono il Werder Brema. I bavaresi di Carlo Ancelotti, grandi favoriti per centrare il quinto Meisterschalle consecutivo, devono fare i conti con le assenze di Robben, Boateng, Douglas Costa e Coman, ma partono comunque forte e ci mettono 9 minuti per sbloccare il risultato: l'1-0 porta la firma di Xabi Alonso che raccoglie al limite una respinta della difesa, controlla e col destro di controbalzo realizza. Poco dopo, al 13', Ribery verticalizza per Lewandowski, la difesa ospite sbaglia il fuorigioco, e la punta polacca si invola per realizzare il 2-0.



Dopo la mezz'ora il Bayern di scatena, Müller al 32' colpisce il palo con un destro da fuori e sulla respinta Lewandowski mette alto. Al 39' il polacco viene liberato a tu per tu col portiere, conclude a botta sicura ma Wiedwald si salva con l'aiuto della traversa e mantiene il 2-0. Nella ripresa la musica non cambia, pronti via e la squadra di Ancelotti fa 3-0: al 6' il Werder perde palla in disimpegno, Muller sforna un perfetto cross da destra e in area piccola Lewandowski realizza con una deviazione volante. A cavallo della mezz'ora il Bayern Monaco va a segno ancora tre volta: al 66' Lahm realizza in diagonale dopo uno scambio con Müller, al 73' segna Ribery spedendo sotto la traversa da centro area mentre al 77' Lewandowski firma il 6-0 e la tripletta personale su calcio di rigore.