Brasile, Rivaldo esonera il figlio di Pelé

Un ex campione che esonera il figlio di Pelé, uno dei più grandi calciatori della storia. Succede nella serie B brasiliana: Edson Cholby Nascimento, noto come Edinho, non è più il tecnico del Mogi Mirim. Per l'ex portiere del Santos sono state fatali le 4 partite senza vittoria nel campionato locale. Così Rivaldo, Pallone d'oro nel 1999 e presidente del club, non si è fermato davanti alla notorietà del padre di Edinho e ha optato per l'esonero.