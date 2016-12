Boca, Tevez: esordio felice, c'è anche Maradona

Carlos Tevez torna ad indossare la maglia del Boca Juniors e sembra che non se ne sia mai andato. Indescrivibile l'accoglienza che il pubblico della Bombonera dedica all'Apache, stadio esaurito, cori e striscioni. Anche quello di Maradona: "Grazie per aver rinunciato ai soldi per il tuo amore alla maglia del Boca". A suggellare il tutto arriva anche la prima vittoria in campionato, Quilmes battuto 2-1, decide una rabona di Calleri.

Non c'è tempo per emozionarsi in campo, al fischio d'inizio è subito gara vera. Tevez si piazza dietro le punte e inventa fin dai primi minuti di gioco. Il Boca passa al 26', Palacios vince una serie di rimpalli e trova il gol del vantaggio. Al 36' è Tevez ad impensierire il portiere con un gran tiro. Al 52' però è Calleri a strappare gli applausi del pubblico, l'attaccante argentino si inventa un tiro in rabona che inganna Benitez, 2-0 Boca. Poi gli ospiti cominciano a rendersi pericolosi e al 58' riescono ad accorciare le distanze con Canelo. Nel finale di gara il Boca gestisce il risultato, Tevez cerca con insistenza il suo primo gol, ma Benitez gli dice di no in un paio di occasioni. Buona la prima per l'Apache, è mancato solo il gol.