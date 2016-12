Bergamo, bimbo deve coprire la maglia della Juve per entrare allo stadio

14:42 - Non tutti gli juventini hanno goduto a pieno per la bella vittoria di sabato con l'Atalanta. A un bimbo di sei anni e al papà, ad esempio, è stato impedito l'ingresso allo stadio Atleti Azzurri d'Italia perché il piccolo indossava la maglia di Tevez. Gli steward lo hanno fermato due volte - al prefiltraggio e ai tornelli -, esortandolo a indossare una felpa. Il bambino, così facendo, ha potuto assistere alla vittoria della sua squadra.

Ma l'episodio non è passato inosservato e i genitori hanno deciso di denunciare l'accaduto: "E pensare che pochi minuti prima eravamo passati di fronte alla Curva Nord e ci siamo detti, scherzando: chissà cosa ci faranno... – spiega un amico del padre del bambino a 'L'Eco di Bergamo' –. Infatti fuori dalla curva c'erano vari atalantini che ci hanno fatto delle battute, ma tutte assolutamente scherzose. Tipo: “Ma bravi, guardate come lo crescete bene”. Tra l’altro nel nostro gruppo c’erano anche due atalantini". Il papà e il bambino di sei anni facevano parte di una comitiva di otto persone, in maggioranza juventina. Il piccolo fan di Carlitos ha aggirato il "divieto" solo in occasione dei due gol del suo idolo, sollevando la felpa. La sua famiglia ha deciso, da ora in poi, di boicottare lo stadio bergamasco.