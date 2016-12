Benitez, così poco amato e così vincente: sogna la decima

17:26 - Rafa Benitez, e la sua decima. Può acadere, a Doha, lunedì sera. Quando il tecnico spagnolo rischia -felicemente- di portare a Napoli un altro trofeo che sa di prestigio indiscusso; e nel suo palmares la decima Coppa (competizioni nazionali e internazionali) di una carriera invidiabile.

Siamo nel cuore del Napoli e di questo tecnico così poco amato, chissà perché. Gli succede al San Paolo, dopo una Coppa Italia e un terzo posto; gli è capitato a San Siro (Inter) con una Supercoppa italiana e un Mondiale per club nel 2010; è accaduto al Chelsea dopo l'Europa League nel 2013. Questione di feeling, si direbbe: non col successo (vince), ma con l'ambiente. In tal caso, i presidenti, prima Moratti poi Abramovich. Nel caso-Napoli, coi tifosi, visto che il legame con De Laurentiis in qualche modo resiste.

Siamo a un passo dalla finale di Supercoppa italiana. Napoli, giustamente, freme. Può essere la svolta di una stagione nella quale gli obiettivi sono sempre chiari: Europa League, terzo posto, Coppa Italia. L'umore volge al ribasso, ma quest'ultimo impegno pre-natalizio può ribaltare la tendenza. E in questo "ribaltone" l'ingegno, le fortune e il futuro di Rafa Benitez si specchiano in questa sua personalissima rincorsa alla decima Coppa.

Dopo aver vinto quanto segue, anno per anno.

Europa League (Valencia) 2004

Champions League (Liverpool) 2005

Supercoppa europea (Liverpool) 2005

Coppa Inghilterra (Liverpool) 2006

Community Shieds (Liverpool) 2006

Supercoppa italiana (Inter) 2010

Mondiale per club (Inter) 2010

Europa League (Chelsea) 2013

Coppa Italia (Napoli) 2014

Giova segnalare, poi, che Benitez ha anche vinto 2 scudetti col Valencia nel 2002 e nel 2004.



Siamo a un passo dalla finale di Supercoppa italiana. Napoli, giustamente, freme. Può essere la svolta di una stagione nella quale gli obiettivi sono sempre chiari: Europa League, terzo posto, Coppa Italia. L'umore volge al ribasso, ma quest'ultimo impegno pre-natalizio può ribaltare la tendenza. E in questo "ribaltone" l'ingegno, le fortune e il futuro di Rafa Benitez si specchiano in questa sua personalissima rincorsa alla decima Coppa.

Dopo aver vinto quanto segue, anno per anno.

Europa League (Valencia) 2004

Champions League (Liverpool) 2005

Supercoppa europea (Liverpool) 2005

Coppa Inghilterra (Liverpool) 2006

Community Shieds (Liverpool) 2006

Supercoppa italiana (Inter) 2010

Mondiale per club (Inter) 2010

Europa League (Chelsea) 2013

Coppa Italia (Napoli) 2014

Giova segnalare, poi, che Benitez ha anche vinto 2 scudetti col Valencia nel 2002 e nel 2004.