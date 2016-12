Mertens sfida la Juve: "Daremo una gioia a Napoli"

17:26 - "Ci teniamo a vincere la Supercoppa come ci tengono i tifosi. Sarà una partita molto importante che sentiamo molto". Così Dries Mertens lancia la sfida alla Juventus in vista della Supercoppa di Doha di lunedì sera.

L'esterno belga sottolinea il risveglio del Napoli contro il Parma, ma anche la diversa caratura dell'avversario: "Col Parma la squadra ha riposto bene - ha detto a Radio Kiss Kiss - questa però è una partita particolare, è un appuntamento importante che sentiamo molto. Ce la giocheremo contro una grande squadra, campione d'Italia ed è un ulteriore motivo per dare il massimo, speriamo di regalare una gioia a tutti".