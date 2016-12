Bayern Monaco-Inter 1-0, Goetze punisce Mancini

L' Inter esce sconfitta di misura nella prima amichevole di lusso in Cina, contro il Bayern Monaco . Meglio i bavaresi durante l'intero arco della partita ma il gol-vittoria arriva solo all'80', dopo la solita girandola di cambi, grazie all'imbucata di Goetze , lasciato solo dalla coppia Juan Jesus-Andreolli. Buona partita di Murillo , poi costretto a uscire per un affaticamento al polpaccio, opachi Kondogbia e Kovacic .

IL TABELLINO Passare da Kickers e Carpi al Bayern Monaco non è cosa da poco: in più, i tedeschi hanno nelle gambe una ventina di giorni di preparazione in più e rispolverano le solite fragilità difensive nerazzurre. E' Dimarco quello che soffre maggiormente, dalla sua parte "mister 30 milioni" Douglas Costa crea tutte le azioni pericolosi rossoblù. Handanovic salva su Lewandowski, ringrazia Murillo (prestazione positiva ma condita da un problema al polpaccio) e vede uscire il diagonale di Muller di un soffio: Mancini richiama il centrocampo ma né Kondogbia né Kovacic riescono ad andare oltre qualche spunto personale. Per Icardi e Palacio è un copione già visto, soli senza molta assistenza sperano nell'occasione buona che però non arriva.

Nella ripresa la lunga sequenza dei cambi assopisce i ritmi, già non esasperati, consentendo all'Inter di difendersi meglio e concedersi qualche ripartenza pur senza far tremare Guardiola (nervoso per l'interpretazione, a suo dire, troppo agonistica degli avversari). Entrano tutti, compresi Baldini, Delgado e Popa ma non Shaqiri, che rimane in panchina a pensare allo Schalke 04. Quando la partita sembra potersi chiudere senza reti, ecco il solito errore difensivo che Mancini non è ancora riuscito a cancellare: Goetze trova la strada spianata dal rasoterra di Rode che fa fuori Juan Jesus e Andreolli e batte Carrizo.