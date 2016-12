Barcellona, tegola Messi: si è rotto il legamento collaterale

Brutta tegola per il Barcellona: si è rotto Lionel Messi. L'argentino è stato costretto a uscire dal campo al 10' del match contro il Las Palmas per un infortunio al ginocchio sinistro. La Pulce si è recata in ospedale per gli accertamenti medici e il verdetto non ha lasciato scampo: "rottura del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro". Per l'argentino si parla di uno stop di almeno 7-8 settimane.