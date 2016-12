Barcellona, i piccoli consolano gli avversari sconfitti

La Masia non insegna solo calcio, ma anche come si sta in campo e quali sono i valori più importanti. I giovani del Barcellona non sono solo dei piccoli fenomeni di tecnica, ma anche di maturità. E di cuore. A Tokyo per giocare la World Challenge Cup, l'under-13 blaugrana "Infantil B" ha battuto la formazione locale Omya in finale: 1-0 e trofeo agli spagnoli.