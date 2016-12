Barbara Berlusconi: "Mio padre vuole rifare un grande Milan"

In occasione dell'inaugurazione di Casa Milan Gallery , spazio espositivo all'interno della sede del club, Barbara Berlusconi è intervenuta sulla possibile cessione di parte delle quote della società: "Dalle ultime dichiarazioni di mio padre, si evince il suo desiderio di trovare la strada per far tornare il Milan in alto. I contatti con i possibili investitori gli hanno fatto tornare la voglia, ma quando si prende una decisione bisogna essere sicuri".

L'a.d. rossonero ha parlato anche del progetto riguardante il nuovo stadio di proprietà: "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, è un progetto eccezionale, non si tratta solo di uno stadio di calcio, ma di una nuova idea di intrattenimento in città". In attesa della decisione di Fondazione Fiera Milano, prevista "fra la prima e la seconda settimana di giugno", Barbara Berlusconi non si è sbilanciata sui tempi per l'eventuale realizzazione dello stadio a due passi dalla sede, "perché sono dinamiche non legate solo a chi sviluppa e realizza il progetto, ma anche alla concessione di permessi. Soluzioni alternative? Ora non è il caso di pensarci, siamo concentrati sull'area del Portello".