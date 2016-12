Balotelli, eccesso di velocità: multa e patente sospesa

23:16 - Balotelli corre troppo. Non sul campo, ma a bordo della sua Ferrari. SuperMario è stato infatti pizzicato dalla polizia inglese a bordo della sua Ferrari mentre sfrecciava a oltre 175 km/h sulla M62 nei pressi di Tarbock Island intorno a mezzanotte. L'infrazione risale al 3 dicembre scorso e a Balotelli è costata una multa di 1.250 euro e la sospensione della patente per 28 giorni.

Fermato dagli agenti, Balo ha subito spiegato di non essersi accorto di aver superato il limite di velocità, ma la giustificazione non gli è bastata per evitare di far scattare le sanzioni previste in questi casi. Nel dettaglio l'attaccante del Liverpool è stato condannato a pagare mille euro di multa, più 250 euro per le spese processuali e per il contributo a favore dell vittime della strada. SuperMario, inoltre, non potrà guidare per 28 giorni.