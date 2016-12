22 novembre 2014 Atalanta-Roma, tensione a fine partita: due agenti feriti e portati in ospedale Scatenati gli ultrà bergamaschi: lancio di bottiglie e altri oggetti contro le forze dell'ordine Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:08 - Altissima tensione a Bergamo al termine della partita tra Atalanta e Roma. I tifosi bergamaschi si sono avvicinati alla curva sud dove i romanisti erano in attesa di uscire dallo stadio. La polizia si è messa in mezzo respingendo gli atalantini con lacrimogeni. Gli ultras bergamaschi hanno lanciato bottiglie, bulloni e altri oggetti contro le forze dell'ordine: due agenti feriti sono finiti in ospedale. Dopo le 22 la situazione è tornata tranquilla.

Due agenti sono rimasti feriti probabilmente a causa di un'esplosione di una bomba carta avvenuta fuori dallo stadio e sono stati trasportati in ospedale. La polizia in una via adiacente l'Atleti azzurri d'Italia ha bloccato due tifosi atalantini. I tifosi della Roma hanno abbandonando in pullman lo stadio, senza mai entrare in contatto con gli ultrà nerazzurri. La situazione fuori dall'impianto è tornata tranquilla. Danneggiate anche alcune auto parcheggiate fuori dallo stadio.