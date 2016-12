Atalanta, Gasperini contro lo stage della Nazionale: "Quei giocatori mi servono"

"I giocatori saranno contenti, la Nazionale è la Nazionale. Ma a me sta storia dello stage non piace per niente e non credo rispecchi le aspettative di Ventura". Non ha usato giri di parole Gian Piero Gasperini che per questa novità perderà diversi giocatori da Caldara a Gagliardini: "Concediamo tanti giocatori per tre giorni, ma ne avremmo bisogno". In campionato c'è la Roma: "Sono favoriti, ma possiamo darle fastidio".

Nella lunga lista di ragazzi convocati da Ventura per tre giorni a Coverciano spiccano diversi atalantini: Conti, Caldara, D'Alessandro, Gagliardini, Grassi, Petagna e Sportiello. Sette giocatori che Gasperini non avrà a disposizione all'inizio della prossima settimana dopo la sfida con la Roma e che il tecnico, protagonista di una grande cavalcata dopo un inizio diifficile alla guida dell'Atalanta, avrebbe voluto avere a disposizione per preparare i tanti impegni.



Il campionato però dice Roma e l'attenzione è rivolta alla seconda forza in classifica: "Sono curioso di vedere se e quanto potremo reggere il confronto contro la squadra più in condizione del campionato. Per come giocano loro il pronostico è chiuso, ma l'Atalanta delle ultime settimane può rendere più incerta questa sfida. Nelle ultime settimane abbiamo segnato parecchio e subito pochi gol, ma ci troveremo di fronte un avversario che ha molte soluzioni per arrivare in porta".



Anche l'Atalanta dei giovani sta volando, ma Gasperini non si vuole illudere: "Siamo una bella sorpresa, ma non ci siamo montati la testa. Siamo alla ricerca di credibilità, ma vogliamo durare il più a lungo possibile in questa posizione".