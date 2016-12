Arbitri Serie A: Genoa-Juve a Mazzoleni

14:27 - Sarà Mazzoleni a dirigere Genoa-Juve, sfida in programma mercoledì alle 20.45 e valida per la 9.a giornata di Serie A. Tanti errori del fischietto della sezione di Bergamo nell'ultimo Genoa-Juve del marzo 2014: annullato ingiustamente un gol a Osvaldo per fuorigioco e non dato un rigore per fallo di Lichtsteiner su Bertolacci. Tommasi dirigerà Roma-Cesena. Inter-Sampdoria è stata affidata a Russo. Atalanta-Napoli a Damato e Cagliari-Milan a Doveri.

Una direzione di gara con tanti errori quella di Mazzoleni a Marassi il 16 marzo 2014. Due errori importanti nel primo tempo, come sottolineò allora l'ex arbitro Paparesta nella moviola su Premium Calcio : contatto da rigore Bertolacci-Lichtsteiner, con lo svizzero che poteva anche essere espulso. Due gol annullati alla Juve: ma se nel primo caso la decisione era stata giusta, perché Osvaldo era in fuorigioco, nel secondo l'italo-argentino era in posizione regolare. Nella ripresa Mazzoleni giudicò in maniera opposta due episodi simili nelle due aree: il braccio di Antonelli su cross di Llorente considerato involontario e non sanzionato, quello di Vidal sanzionato con un calcio di rigore (tirato da Calaiò e parato da Buffon).



Rocchi torna ad arbitrare dopo le infinite polemiche di Juve-Roma: dirigerà Torino-Parma. Le altre designazioni: Fiorentina-Udinese, Massa; Verona-Lazio (giovedì ore 20.45), Irrati; Palermo-Chievo, Peruzzo; Sassuolo-Empoli (martedì ore 20.45), Orsato.