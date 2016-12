Ancelotti, Modric: "Con lui ho giocato il calcio migliore"

Alla fine non conterà nulla per Florentino Perez, ma Carlo Ancelotti riceve un altro attestato pubblico di stima da parte di un suo giocatore, dopo le parole di CR7. "Quello che posso dire è che è una grande persona e che con lui ho giocato il mio miglior calcio - ha detto Luka Modric in un'intervista al giornale croato 'Sportske Novosti' - Mi ha dato fiducia da subito. A volte, anche se non vinci trofei, non vuol dire che non sei bravo".

"La stagione del Real Madrid è negativa se si guardano i risultati: o si vince o si perde, non c'è via di mezzo - ha proseguito Modric - Se non avessimo avuto tanta sfortuna con gli infortuni sarebbe potuto essere diverso". Modric ammette che non conquistare la Liga sta cominciando a diventare un'ossessione per lui. "È l'unico trofeo che non ho vinto al Real Madrid, ma sono convinto che faremo del nostro meglio per vincere la prossima stagione. Il mio infortunio? Non ho ancora recuperato. Non riesco a piegare il ginocchio e quando provo mi fa male, quindi devo continuare con la terapia. Ovviamente i medici avevano ragione quando dicevano che il recupero sarebbe stato di circa 4-6 settimane".