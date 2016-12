Amichevoli: Mandzukic sveglia la Juve, 2-1 al Lechia Danzica

Allegri manda in campo un 3-5-2 sperimentale con Rugani, Bonucci e Chiellini in difesa, Lichtsteiner e Padoin ai lati, Sturaro, Khedira e Pogba in mezzo, Dybala alle spalle di Zaza in avanti. Lechia imbottito di giovani: l'allenatore Jerzy Brzeczek preferisce lasciare in panchina la squadra titolare dopo 2 sconfitte nelle prime 2 giornate di campionato.



Passano 4 minuti e la Juve è già in vantaggio con un colpo di testa di Pogba, lasciato solo, su angolo pennellato di Dybala. Allegri è costretto a sostituire Chiellini, out per un guaio muscolare. Spazio a Caceres. Al 9' prova a farsi vedere Zaza, pescato da Dybala, ma il suo sinistro finisce abbondantemente a lato. Alla mezzora un ispirato Dybala sfrutta una disattenzione difensiva del Lechia, calcia di sinistro ma la palla viene respinta dal portiere. I polacchi si svegliano al 39' quando Dzwigala colpisce il palo esterno con un destro da fuori. Un tiro di Dzwigala, infine, viene messo in angolo da Buffon.



Girandola di cambi nella ripresa. Allegri inserisce Morata, Mandzukic, Evra, Marchisio, Neto e il giovane Clemenza (trequartista classe 1997). Al 50' la Juve sfiora il raddoppio: sul cross di Pogba un difensore avversario devia nella propria porta ma il portiere polacco Bak evita il peggio. Allegri richiama in panchina Morata dopo appena 25 minuti e lo spagnolo non la prende bene. All'82' arriva il pareggio del Lechia con Buksa che conclude nel migliore dei modi uno splendido uno-due con Nazario. I bianconeri non ci stanno e trovano il gol vittoria al 90' con Mandzukic che aggancia in area un cross del giovane Macek, supera un avversario e mette dentro con un sinistro sotto l'incrocio. Arriva così il primo successo stagionale per una Juventus (ancora in cerca della condizione migliore) che tornerà in campo sabato 1 agosto al Velodrome contro il Marsiglia.