15 novembre 2016 10:19 Amichevoli: Italia-Germania 0-0, il palo dice no a Belotti A San Siro poche emozioni, primo tempo di marca tedesca e ripresa con gli azzurri protagonisti

Si chiude senza reti Italia-Germania. I tedeschi si lasciano preferire nel primo tempo, frazione con poche emozioni, una chance sprecata da Immobile e una difesa azzurra molto attenta. Nella ripresa meglio la Nazionale di Ventura, che pressa molto e ha prima una buona occasione ancora con Immobile, poi al 37' coglie il palo con Belotti ispirato da Bernardeschi. La Germania lamenta un gol annullato nel secondo tempo a Volland per fuorigioco.

LA PARTITAUn tempo a testa e un pizzico di amarezza per il palo colpito da Belotti. Tra Italia e Germania finisce a reti bianche, ma positive sono le indicazioni per Giampiero Ventura, arrivate soprattutto in un secondo tempo in cui gli azzurri hanno giocato con maggiore velocità e potuto sfruttare col tridente gli spazi lasciati da una Germania dominante per possesso nella prima parte, ma poco efficace.



L'avvio degli azzurri è confortante, con Belotti che cerca subito la porta. La sua conclusione è però fuori misura e si perde sopra la traversa. Pian piano però la Germania inizia a prendere in mano la partita e a fare possesso palla, con l'imbastitura dettata da Weigl. Col passare dei minuti i tedeschi spingono, costringendo l'Italia ad arginare l'offensiva avversaria, che è costante, ma non impensierisce più di tanto Buffon, pronto sia sul tentativo ravvicinato di Goretzka, stoppato dal portiere con i piedi, sia sulle conclusioni dalla distanza non ribattute dal muro azzurro, efficace nel fare buona guardia, con Romagnoli e Bonucci soprattutto e con il lavoro di ripiegamento di Eder e Immobile. E proprio l'attaccante della Lazio ha sia sui piedi l'occasione migliore per gli azzurri, al 25'. De Rossi scucchiaia una palla al bacio che trova lo scatto del compagno, ma Immobile non inquadra la porta e spedisce sul fondo. Se i tedeschi fanno gioco, l'Italia dà l'impressione di poter creare scompiglio con le ripartenze rapide, ma gli azzurri riescono a inventarne poche. La Germania, invece, si fa pericolosa con le iniziative di Gundogan e Mueller, liberati al tiro dopo lunghi fraseggi, ma Buffon c'è. Almeno fino all'intervallo. Il portiere, che eguaglia Casillas a 167 presenze con la maglia della Nazionale, lascia spazio a Donnarumma a inizio ripresa.



Gli azzurri ripartono con nuova verve, sfruttando quel pressing alto che Ventura aveva vanamente e ripetutamente chiesto nella prima frazione. Il primo squillo è di Belotti, che come nel primo tempo, cerca la conclusione da lontano e non inquadra la porta. Al 10' l'attaccante del Torino cade in area: vive le proteste dell'Italia, ma per l'arbitro non c'è nulla, tanto che non entra in scena nemmeno il VAR. Al 17' tocca alla Germania fare la voce grossa per il gol annullato a Volland per una posizione di offside. La giovane Mannschaft nella ripresa è tutta qui. In campo si vede solo l'Italia, che sfrutta meglio gli spazi e si gode un gran Bernardeschi. L'esterno della Fiorentina subentra al 23' e dà un contributo decisivo al resto della partita. Ci prova con una conclusione che non spaventa Leno, poi, ispira Immobile, il cui tiro a giro si spegne sul fondo. Infine, ben pescato dal lancio lungo di Bonucci, serve a Belotti la palla del rimpianto, quella che il Gallo, dopo un bel gioco di gambe, spedisce in diagonale sul palo. Nel finale, piccolo brivido per gli azzurri, con il colpo di testa di Tah da calcio d'angolo che non trova la porta.

LE PAGELLEBernardeschi 7 - Il suo impatto sulla partita è notevole. Dai suoi piedi passano le migliori azioni create dall'Italia, compreso l'assist a Belotti per il palo. Peccato abbia ragionato troppo sulla chance personale avuta al 26' quando ha calciato troppo centrale per mettere in difficoltà Leno.



Belotti 6,5 - Nel primo tempo ci prova subito, poi è costretto al sacrificio. Nella ripresa ha più libertà e crea grattacapi ai difensori tedeschi, costretti ad atterrarlo o ad anticiparlo. Davvero bella la giocata per liberarsi degli avversari, nell'occasione del palo



De Rossi 7 - I piedi buoni si vedono. Al 25' offre a Immobile una palla d'oro che il laziale spreca. Gestisce l'impostazione giocando spesso di prima. Perde qualche pallone, ma con certi tocchi si fa perdonare.



Goretzka 6 - Il giovane centrocampista dello Schalke ha personalità e si propone davanti a Buffon in più occasioni, senza però colpire. Tra i migliori dei suoi.



Hummels 6,5 - Il difensore del Bayern dà sicurezza al reparto arretrato tedesco e dà il la alla manovra. Quando esce lui, la Germania inizia a soffrire e la sua assenza si vede.



Gundogan 7 - Nel primo tempo si rende pericoloso con i suoi inserimenti. Crea scompiglio e cerca la porta. Nella ripresa fa contenimento

IL TABELLINOITALIA-GERMANIA 0-0

Italia (3-4-3): Buffon 6 (1' st Donnarumma 6); Rugani 6, Bonucci 6,5, Romagnoli 6,5 (1' st Astori 6,5); Zappacosta 5,5, Parolo 6, De Rossi 7, Darmian 5,5; Eder 6 (23' st Bernardeschi 7), Belotti 6,5 (43' st Sansone sv), Immobile 6 (43' st Zaza sv).

A disp: Perin, Izzo, De Sciglio, Antonelli, Verratti, Cataldi, Gagliardini, Bonaventura, Candreva, Lapadula, Insigne, Pavoletti. Ct. Ventura.

Germania (3-4-3): Leno 6; Howedes 6, Mustafi 6,5, Hummels 6,5 (1' st Tah 5,5); Rudy 6, Weigl 6 (25' st Goetze 5,5), Gundogan 7, Gerhardt 6, Kimmich 6, Mueller 5,5 (15' st Volland 6), Goretzka 6 (15' st Gnabry 6).

A disp: Ter Stegen, Henrichs, Hector, Meyer, Gomez. Ct. Loew.

Arbitro: Soares Dias

Marcatori: -

Ammoniti: Tah, Gundogan (G)

Espulsi: -