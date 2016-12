Adebayor: "Mia madre è una strega, stop incantesimi contro di me"

22:09 - Molti sportivi, si sa, sono superstiziosi. Ma Adebayor li batte tutti. Per spiegare il difficile avvio di stagione, l'attaccante del Tottenham ha accusato la madre, sostenendo che la donna avrebbe fatto degli incantesimi contro la sua carriera. "Ha cacciato mia mamma di casa, non le rivolge la parola da un anno", ha raccontato la sorella del bomber. "Dovrebbero smetterla di fare juju (incantesimi) su di me, dovrebbero lasciarmi solo", ha detto Adebayor.

A raccontare le insolite accuse del giocatore è il Daily Mail, per bocca della sorella del calciatore. "Sua madre è costretta a vendere borse in polietilene, lucchetti e altro per sostenere la famiglia - ha spiegato la donna -. Emmanuel non risponde neanche alle sue telefonate: lei non vuole soldi, vuole sentirlo perché gli vuole bene". Tra Adebayor e la mamma, dunque, i rapporti sarebbero tesissimi. Ma il giocatore nega tutto: "Non ho mai cacciato mia madre di casa, lo ha deciso lei".



Diversa invece l'opinione del togolese sui motivi alla base dell'interruzione dei contatti con la famiglia: "Come posso restare in contatto con mia madre se dice a tutti che non andrò avanti nel mio lavoro? Come posso parlare con lei se insieme alle mie sorelle tramano juju verso di me?". Forse il Tottenham ora ha capito perché Adebayor in questa stagione ha segnato solo due gol in dieci partite di campionato.