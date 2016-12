Ulivieri: "Sponsor per Conte? Segnale di debolezza per la Figc"

15:47 - Antonio Conte ha firmato il contratto con la Figc, ma non tutti ne hanno capito i dettagli. Uno è Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori: "Contratto pagato dagli sponsor? Non lo so, ora me lo faccio spiegare. Così fosse sarebbe un segnale di debolezza della Federazione". Nessun dubbio però su Conte in quanto allenatore: "Il suo valore è assoluto. Chi sa fare l'allenatore sa fare anche il selezionatore e legge alla grande le partite".