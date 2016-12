Serie B: il Bologna fatica, solo 1-1 in casa con la Virtus Entella. Bene lo Spezia

11:11 - Dopo la sconfitta di Perugia all'esordio, il Bologna di Diego Lopez non va oltre il pari in casa contro la Virtus Entella: non basta il solito Cacia. Lo Spezia reagisce al ko della prima giornata e batte 2-1 il Frosinone. Partite da incorniciare per Carpi (4-2 al Varese) e Cittadella (3-1 all'Avellino). Pomeriggio positivo per Lanciano (2-0 al Modena) e Trapani (2-1 al Vicenza). Ternana-Pescara si chiude sull'1-1. Catania battuto 3-2 a Vercelli.

BOLOGNA-VIRTUS ENTELLA 1-1

A sorpresa, è la Virtus Entella a portarsi sullo 0-1 al 3'. E' Marco Sansovini a segnare il primo storico gol dei liguri in Serie B con un preciso diagonale mancino. Al 55' Daniele Cacia segna il gol del pareggio bolognese. I rossoblu attaccano, ma rischiano di subire la rete dell'1-2 in un paio di circostanze. Secondo passo falso per la squadra di Diego Lopez, dopo la sconfitta nell'ultimo turno.

CARPI-VARESE 4-2

Ospiti avanti grazie ad una magia di Bruno Petkovic al 11'. Lo stesso attaccante croato otto minuti più tardi regala un rigore al Carpi. Dal dischetto va Jerry Mbakogu e trasforma il penalty del pareggio. Al 41' Neto Pereira riporta il Varese in vantaggio con un gran colpo di testa su assist di Gianpietro Zecchin. Terribile uno-due del Carpi ad inizio ripresa. Al 56' arriva il pareggio di Fabrizio Poli e al 58' il sorpasso con Riccardo Gagliolo. Al 67' arriva anche la rete del definitivo 4-2, a segnarla è Lorenzo Lollo.

CITTADELLA-AVELLINO 3-1

Il Cittadella parte bene, ma al 26' non riesce a sbloccare il risultato con Caludio Coralli che fallisce un rigore sparando alto. L'Avellino ne approfitta e passa in vantaggio con Luigi Castaldo, che realizza dagli 11 metri il suo secondo gol stagionale. Il vantaggio dura poco: al 30' Michele Pellizzer pareggio i conti di testa su sponda di Sgrigna. Tre minuti dopo arriva anche il sorpasso grazie ad una perla proprio di Alessandro Sgrigna. Al 73' il Cittadella chiude i conti: Federico Girardi firma la rete del 3-1 con un bel diagonale da fuori area.

LANCIANO-MODENA 2-0

I padroni di casa passano in vantaggio grazie a un gol di Leonardo Gatto al 28', che replica la rete contro il Catania dell'ultima giornata e sale a quota due in classifica marcatori. Gatto protagonista anche in occasione del raddoppio dei rossoneri. Azione personale, tiro ribattuto e tap-in vincente di Mame Thiam nel primo minuto della ripresa. Vince il Lanciano e sale a quota 4 punti in classifica.

SPEZIA-FROSINONE 2-1

Due rigori per le prime due marcature della gara: al 7' Giulio Ebagua per lo Spezia e al 11' Daniel Ciofani per il Frosinone. Padroni di casa di nuovo in vantaggio al 30' grazie ad una bomba dalla distanza del croato Antonini Culina, che regala i tre punti ai suoi. Il Frosinone finisce la gara in nove uomini: espulsi Leonardo Blanchard e Massimo Zappino negli ultimi minuti.

TERNANA-PESCARA 1-1

Ternana avanti al 38': pasticcio difensivo di Emanuele Pesoli e Fabio Ceravolo ne approfitta. Al 55' il pareggio abruzzese: punizione perfetta di Christian Pasquato dal limite dell'area. I rossoverdi non riescono a replicare la vittoria della prima giornata, mentre il Pescara colleziona il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Trapani.

TRAPANI-VICENZA 2-1

E' Christian Terlizzi a sbloccare il risultato al 4' in favore dei padroni di casa. Brutta uscita del portiere ospite Nicolas Bremec e il difensore deposita il pallone nella porta sguarnita. Al 58' sempre Terlizzi si fa espellere. Il Vicenza sfrutta l'occasione e pareggia i conti al 61' con Andrea Cocco. Il Trapani attacca anche in 10 e all'85' trova il gol della vittoria con Luca Pagliarulo.

PRO VERCELLI-CATANIA 3-2

Sconfitta esterna per gli etnei che vanno in vantaggio con Martinho dopo 33 minuti e chiudono il primo tempo avanti. Nella ripresa prima Marchi e poi Belloni firmano il sorpasso. I siciliani non si perdono d'animo e pareggiano con Rosina su calcio di rigore. Ma all'82' Ronaldo chiude i giochi.