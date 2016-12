Serie B: blitz del Perugia a Bari, è vetta solitaria

10:34 - Nel posticipo della seconda giornata di Serie B il Perugia espugna il San Nicola battendo 2-0 il Bari grazie alle reti di Falcinelli e di Del Prete. Con questo successo gli umbri allenati volano in testa alla classifica in solitaria con 6 punti. I Galletti non riescono a bissare la vittoria di Chiavari con l’Entella e terminano addirittura la loro gara in 9 uomini per l’espulsione diretta di Caputo e la doppia ammonizione di Defendi.

Il primo tempo è di buonissima qualità, in particolare fino al 30’: il 4-4-2 del Bari poggia sulle invenzioni di Galano, mentre il Perugia si schiera con un 3-5-2 offensivo, in cui Del Prete e Crescenzi non si risparmiano sulle fasce. Galano prova ad accendersi già dopo pochi secondi, poi al 6’ Caputo si libera sulla destra ma il suo tiro non trova il bersaglio grosso mentre un minuto dopo la difesa umbra soffre sull’ennesima iniziativa dei galletti. Con il passare dei minuti, tuttavia, i grifoni crescono: al 22’ Donnarumma deve impegnarsi per anticipare Falcinelli, poi al 24’ il portiere compie una parata splendida su colpo di testa ravvicinato dell’ex bomber della Virtus Lanciano. Al 28’, tuttavia Falcinelli non perdona: Rabusic controlla una palla difficile e serve il compagno in verticale, l’attaccante scatta sul filo del fuorigioco e insacca di sinistro dopo aver saltato il portiere. Il gol frena il Bari, che perde il filo del discorso: il Perugia si difende con ordine, anche se al 37’ Provedel compie un’ottima parata su sinistro di Galano da posizione ravvicinata. A inizio ripresa il Bari schiaccia sull’acceleratore alla ricerca del pareggio: il Perugia agisce di rimessa (pericolosi Taddei e Falcinelli), ma al 54’ Provedel compie una splendida parata su Caputo, il quale aveva trovato un gran destro dopo essere rientrato dalla sinistra. Un minuto dopo è Sciaudone (appena entrato) a mancare di un niente lo specchio della porta, ma al 56’ la partita cambia improvvisamente perché l’arbitro espelle Caputo, reo di aver commesso un fallo cattivo nel tentativo di proteggere la palla: la decisione è forse troppo severa, ma il Bari si ritrova in dieci.

Ora il Perugia ha spazi, al 58’ la conclusione di Verre esce di un soffio: i galletti sono in difficoltà e al 64’ piove sul bagnato, perché Defendi (già ammonito) si becca il secondo giallo, lasciando i pugliesi in nove. Nonostante tutto la squadra di Mangia ci prova lo stesso con orgoglio, ma i grifoni hanno ormai la gara in pugno: Fabinho si divora il raddoppio al 75’, poi al 77’ Del Prete, scattato sulla destra, rientra sul mancino e scarica in rete un sinistro imprendibile per Donnarumma. La gara non ha più nulla da dire, Fabinho e Falcinelli non trovano il tris ma per il Bari sarebbe un boccone troppo amaro da digerire (nel finale Galano prova ad addolcire la pillola con un ottimo sinistro, ma ancora una volta Provedel è spettacolare).

Con questo successo il Perugia, che nel prossimo turno ospiterà il Catania, vola da solo in testa alla classifica a punteggio pieno: mastica amaro il Bari, che proverà a rifarsi a Frosinone.