Serie A: Palermo-Inter 1-1

08:47 - Nel posticipo della terza giornata, l'Inter non va oltre il pareggio (1-1) in casa del Palermo al termine di un match vivace per tutti i 90 minuti. Vazquez approfitta di un errore di Vidic e sblocca la gara al 3'. I nerazzurri trovano il pari grazie a Kovacic (42') e si vedono annullare una rete di Vidic (45') per fuorigioco attivo di Osvaldo. Emozioni anche nella ripresa, con Vazquez che colpisce una traversa e Osvaldo che sfiora l'1-2 al 94'.

LA PARTITA

La sfida del Barbera rimanda nuovamente l'Inter di Mazzarri, ancora incapace di compiere quel decisivo salto di qualità (mentale, oltre che tecnico-tattico) necessario per poter rimanere stabilmente al vertice. L'avvio dei nerazzurri - condizionato dallo svarione di Vidic in apertura - è terribile, mentre il prosieguo del match mette in evidenza una squadra dove manca equilibrio e anche una buona dose di maturità. L'Inter va a strappi e spesso resta spaccata in due. Il talento offensivo dei vari Kovacic, Guarin, Osvaldo e Icardi è in grado di creare occasioni anche dal nulla, ma ogni palla persa sulla trequarti diventa un serio pericolo per la porta di Handanovic, che nella ripresa rischia grosso in almeno quattro occasioni.



L'imbattibilità della porta interista, che non aveva mai subito gol nelle prime cinque gare ufficiali della stagione, evapora dopo tre minuti per un clamoroso pasticcio di Vidic, la cui sicurezza, stavolta, gli gioca un brutto scherzo; l'ex Manchester United, in netto vantaggio su Vazquez, indugia nel disimpegno e si fa soffiare la sfera dall'argentino, che si accentra in area e scarica un violento sinistro sul primo palo: Handanovic va dalla parte opposta e il Palermo è subito avanti. Qui - come prevedibile - cominciano i guai per Mazzarri, perché i rosanero intasano la propria metà campo ostruendo ogni varco e - fattore meno prevedibile - aggredendo altissimi per 45 minuti. Il risultato è che l'Inter non riesce a sfruttare gli inserimenti delle due mezz'ali (Kovacic e Guarin, preferito ad Hernanes) né, tantomeno, a servire le due punte (Icardi e Osvaldo). Una buona soluzione sarebbe allargare il gioco sulle fasce (D'Ambrosio e Nagatomo), ma il furioso pressing rosanero - unito alla scarsa ispirazione dei due esterni - toglie alla banda di Mazzarri anche questa alternativa. Così, per ristabilire l'equilibrio, ci vuole un lampo di Kovacic, che al 42' infila Sorrentino con un preciso destro da fuori area. E prima del riposo la gara potrebbe addirittura capovolgersi, ma la rete di Vidic (45') viene annullata per il fuorigioco di Osvaldo, che partecipa attivamente all'azione.



Il Palermo, è bene precisarlo, non è solo corsa e orgoglio ma anche organizzazione e talento. La linea mediana di Iachini (Bolzoni- Rigoni-Barreto) toglie il respiro alla manovra nerazzurra, mentre un ispiratissimo Vazquez - in coppia con Dybala - manda spesso in tilt la retroguardia di Mazzarri. Due mosse dei tecnici, al minuto 66, incendiano definitivamente la gara, che nell'ultima mezz'ora vive di capovolgimenti continui e occasioni in serie. Iachini, con coraggio, lancia nella mischia Belotti (al posto di Bolzoni) e passa al 3-4-1-2; Mazzarri inserisce Hernanes per Juan Jesus e si sistema prima col 4-3-1-2 e, poi, col 4-3-3 (Palacio al posto di Kovacic al 79'). A questo punto può succedere di tutto e, in effetti, succede parecchio. Però il risultato non cambia mai fino alla fine. Vazquez colpisce una traversa (73') e sbaglia da due passi (75'), Guarin ci prova con un'azione personale (78') e Osvaldo - di testa - trova la risposta di Sorrentino al minuto 94: un miracolo che consegna agli archivi il risultato più onesto.

LE PAGELLE



Vidic 4,5 - L'errore da cui nasce il gol di Vazquez è imperdonabile e privo di alibi. Porta a termine la partita con una buona prestazione, ma per riscattarsi completamente avrebbe dovuto segnare. In realtà è quello che succede, ma gli annullano il gol per il fuorigioco di Osvaldo.



Guarin 6,5 - Perde chissà quanti palloni, però ha il merito di provarci più degli altri. Partita dopo partita, sta facendo cambiare idea a Mazzarri.



Kovacic 7 - La squadra, per accendersi, ormai ha bisogno di passare dai suoi piedi. Seconda rete consecutiva in campionato, dopo un anno e mezzo di digiuno la porta comincia a farsi più larga.



Vazquez 7,5 - Apre il match col gol dell'1-0 e sfiora il bis in almeno altre due occasioni. Un incubo per la difesa nerazzurra.



Barreto 6,5 - Sempre al posto giusto, è fondamentale per l'equilibrio del Palermo. Sta bene fisicamente ed è prezioso anche quando c'è bisogno di organizzare la manovra.

IL TABELLINO



PALERMO-INTER 1-1

Palermo (3-5-1-1): Sorrentino 7; Andelkovic 6, Terzi 6,5, Feddal 6; Morganella 6, Bolzoni 6 (21' st Belotti 6,5), Rigoni 6,5, Barreto 6,5, Lazaar 6 (29' st Daprelà 6); Vazquez 7,5 (38' st Quaison sv); Dybala 6,5.

A disp.: Ujkani, Bamba, Vitiello, Pisano, Emerson, Daprelà, N'Goyi, Chochev, Makienok, Joao Silva. All.: Iachini 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Ranocchia 6, Vidic 4,5, Juan Jesus 6 (21' st Hernanes 5,5); D'Ambrosio 5 (11' st Dodò 6), Guarin 6,5, Medel 6, Kovacic 7 (34' st Palacio sv), Nagatomo 5,5; Osvaldo 6, Icardi 5.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Campagnaro, Jonathan, Mbaye, M'Vila, Kuzmanovic, Obi, Krhin. All.: Mazzarri 5,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 3' Vazquez (P), 42' Kovacic (I)

Ammoniti: Juan Jesus, Medel, Ranocchia, Dodò (I); Rigoni, Morganella (P)

Espulsi: 42' st Iachini (P) per proteste