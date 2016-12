Mazzarri dopo Palermo-Inter 1-1: "Pareggio giusto, andiamo avanti"

23:42 - In casa del Palermo è arrivato il secondo pareggio di fila in trasferta in campionato per l'Inter: "E' un pari che accettiamo - ha commentato Mazzarri a fine partita -. Abbiamo anche rischiato di perderla e il gol vittoria lo avremmo fatto, ma il risultato è giusto e andiamo avanti". L'approccio alla partita è stato brutto: "Vidic è un campione, ha fatto un errore che gli capita una volta ogni cento anni. Kovacic? Sta crescendo e segna".

"Bisogna migliorare nel processo di crescita - ha poi continuato il tecnico -, ma stiamo creando una mentalità da Inter nel gruppo. Abbiamo superato il momento difficile partendo benissimo nella ripresa dove c'è mancato solo il gol, che avremmo fatto sul piazzato...". L'Inter ha pagato col pareggio un inizio in salita: "Nella seconda parte abbiamo fatto tanto schiacciando il Palermo. Non abbiamo segnato quando potevamo e abbiamo anche rischiato qualcosa. Per vincere però bisogna osare". In gol è andato ancora una volta Kovacic: "Finché è stato bene si è vista la sua crescita, poi l'ho dovuto togliere perché non è al top. Il suo miglioramento è importante ed era solo questione di tempo". La delusione sono stati Icardi e Osvaldo: "Un po' mi hanno deluso - ammette Mazzarri -. Non erano brillanti come al solito. Comunque siamo meglio assortiti, ma non tutti possono essere sempre al top".