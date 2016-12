Serie A: Empoli-Milan 2-2, primo gol italiano di Torres

10:16 - Il Milan torna a far punti dopo il ko con la Juve. La squadra di Inzaghi pareggia 2-2 in casa dell'Empoli e sale a 7 in classifica. Il primo tempo rossonero è traumatico: Tonelli (13') e Pucciarelli (21') approfittano di un doppio errore di Bonera e fanno scappare i toscani sul 2-0. Al 43' Torres si inventa il primo gol italiano e accorcia. Nella ripresa impatta Honda (58'), poi Menez colpisce una traversa. L'Empoli chiude in dieci (rosso a Valdifiori).

LA PARTITA

Non è stato un gran Milan e, in verità, tutti i dubbi mascherati dalle prime due giornate di campionato cominciano a venir fuori. Ma in una serata deludente sotto il profilo del gioco, la squadra di Inzaghi tira fuori un bel caratterino e recupera – rischiando persino di vincerla – una partita complicatissima, contro una formazione in salute e ben allenata, che meriterebbe più dei due punti accumulati fin qui. Insomma, per Superpippo non c'è molto da ridere, ma è ancora prematuro fare drammi. La squadra alterne cose buone a cose pessime. E lo specchio di un rendimento altalenante è il divario fra il primo e il secondo tempo. Il Milan è capace di tutto e del contrario di tutto. Parte malissimo, prende due gol e non vede mai il pallone. Poi, come d'incanto, si sblocca e preme sull'acceleratore, e grazie alle giocate dei singoli risale, quasi fino alla china.

Fra le notizie positive di serata c'è senza dubbio Fernando Torres. Alla prima gara da titolare con la nuova squadra, c'è anche il primo gol italiano. Non un gol banale, ma un gol alla Torres, Torsione articolata di testa, venendo incontro al pallone (crossato bene da Abate). Ma il Niño lascia, nella pochezza rossonera, qualche traccia anche nei primi minuti, quando prova a farsi spazio negli ultimi trenta metri. Spesso di voglia, di prepotenza, palesando una grande umiltà che tutto lo spogliatoio rossonero gli ha riconosciuto fin dal suo arrivo. Ma il Milan, almeno all'inizio, non sembra dargli una grossa mano. Solo qualche lancio dalla difesa, ma il centrocampo ha un problema endemico, già palesato con la Juve: la qualità. Muntari e De Jong non accompagnano l'azione, Van Ginkel è timido e si fa male presto, la manovra stagna. L'Empoli, invece, è quasi tarantolato e il doppio vantaggio nasce da calcio da fermo. Prima Tonelli svetta davanti a Bonera per l'1-0 indisturbato, poi Pucciarelli trova il raddoppio da uno schema su punizione, in cui il difensore rossonero si fa tagliare colpevolmente fuori dall'assist di Tavano. Verdi è una saetta e manda in crisi i precari equilibri del Milan: avrebbe anche la palla del tris, ma il colpo di testa si spegne alto.

Alla fine del primo tempo qualche timido segnale di risveglio: Bonaventura e Torres sbattono su Sepe, poi il gol capolavoro del Niño, che riavvicina Inzaghi alla preda. E in avvio di ripresa la rincorsa si consolida. Pippo, con l'ingresso di Bonaventura, ha già ricamato un 4-2-3-1, in cui Menez agisce alle spalle della punta centrale. Tavano sbaglia in modo grossolano il gol del 3-1, poi è dominio Milan. Persino Honda si sveglia dal letargo e infilza Sepe con un mancino in controtempo, dal limite dell'area. Sembra il preludio al sorpasso, che però non arriva solo a causa della traversa, colpita in pieno da Menez dopo l'ennesima serpentina in area di Torres. L'ex Chelsea va vicino alla doppietta ma calcia fuori di punta, Honda ci riprova su punizione senza fortuna. Nel finale l'Empoli – che comunque in contropiede ha qualcosa da dire – rimane in dieci per il rosso fulimineo (due gialli in sessanta secondi) a Valdifiori ma l'assalto finale non genera occasioni vere. In questo pari rossonero c'è un po' di tutto: preoccupazione, errori, coraggio, persino qualche rimpianto. Con Inzaghi non ci si annoia.



LE PAGELLE

Menez 6,5 - Si accende nel finale e diventa l'uomo più pericoloso. Colpisce la traversa, salta gli avversari come fossero birilli e fa dimenticare - parzialmente - l'indolenza dei primi 45', dove è un po' fumoso e non incide

Laurini 7 - Esce sfinito dopo una prestazione maiuscola. E' attento in copertura, ha gamba per spingere e, nonostante la statura, si difende bene in tutte le situazioni

Bonera 4 - Lascia lo zampino sui due gol dell'Empoli e, assieme al compagno di reparto Zapata, non recita una parte memorabile. I toscani aggrediscono gli ultimi sedici metri e lui resta in balia degli eventi

Torres 7 - Entra bene in partita, non meriterebbe di uscirne per l'assalto finale. Ma si dà un sacco da fare, segna e sfiora in più di un'occasione il raddoppio. Bravo anche come uomo-assist

Verdi 6,5 - Primo tempo da favola, in cui manca solo il gol (sfiorato). Nel secondo tempo perde un po' di inerzia, anche perché la squadra si abbassa. Ma ha i colpi per diventare grande: ora serve la continuità

Honda 6,5 - Il primo tempo sembra non giustificare il suo impiego, nel secondo finalmente si scoglie e fa qualcosa di utile, molto utile. Prelibato il gioco di gambe che poi gli permette di battere Sepe



IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 2-2

Empoli (4-3-2-1): Sepe 6,5; Laurini 7 (24' st Hysaj 6), Tonelli 6,5, Rugani 6, Mario Rui 6,5; Croce 6, Valdifiori 6,5, Vecino 6; Verdi 6,5; Pucciarelli 6,5 (31' st Zielinski sv), Tavano 6,5 (19' st Maccarone 6). A disp.: Pugliesi, Bassi, Perticone, Barba, Bianchetti, Moro, Signorelli, Guarente, Rovini. All.: Sarri 7

Milan (4-3-3): Abbiati 6,5; Abate 6,5, Bonera 4, Zapata 5, De Sciglio 6; Muntari 5 (1' st Poli 6,5), De Jong 6, Van Ginkel 5,5 (31' st Bonaventura 6); Honda 6,5, Torres 7 (36' st Pazzini sv), Menez 6,5. A disp.: Agazzi, Gori, Rami, Mexes, Albertazzi, Zaccardo, Armero, Niang, El Shaarawy. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 13' Tonelli (E), 21' Pucciarelli (E), 43' Torres (M), 13' st Honda (M)

Ammoniti: Vecino (E), Zapata, Muntari, De Sciglio (M)

Espulsi: 41' st Valdifiori (E) per doppia ammonizione