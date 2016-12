Serie A: anticipi e posticipi dalla seconda alla sedicesima giornata

19:13 - La Lega Calcio ha reso noto tramite un comunicato ufficiale, gli anticipi e i posticipi del campionato di Serie A dalla seconda alla sedicesima giornata. Nel secondo turno la Juventus anticiperò al sabato sera alle 20.45, con la Roma a Empoli alle 18. Per il Milan posticipo a Parma. Milan-Juventus, sabato 20 settembre alle 20.45, con il derby di Milano che verrà disputato domenica 23 novembre sempre in posticipo serale.

SERIE A TIM 2014/2015

ANTICIPI E POSTICIPI



2ª GIORNATA ANDATA

Sabato 13 settembre 2014 ore 18.00 EMPOLI – ROMA (*)

Sabato 13 settembre 2014 ore 20.45 JUVENTUS – UDINESE (*)

Domenica 14 settembre 2014 ore 12.30 SAMPDORIA – TORINO

Domenica 14 settembre 2014 ore 20.45 PARMA – MILAN

Lunedì 15 settembre 2014 ore 20.45 HELLAS VERONA – PALERMO (#)

3ª GIORNATA ANDATA

Sabato 20 settembre 2014 ore 18.00 CESENA – EMPOLI

Sabato 20 settembre 2014 ore 20.45 MILAN – JUVENTUS

Domenica 21 settembre 2014 ore 12.30 CHIEVOVERONA – PARMA

Domenica 21 settembre 2014 ore 18.00 ATALANTA – FIORENTINA (§)

Domenica 21 settembre 2014 ore 18.00 UDINESE – NAPOLI (§)

Domenica 21 settembre 2014 ore 20.45 TORINO – HELLAS VERONA (§)

Domenica 21 settembre 2014 ore 20.45 PALERMO – INTER (§)

4ª GIORNATA ANDATA

Martedì 23 settembre 2014 ore 20.45 EMPOLI – MILAN

Giovedì 25 settembre 2014 ore 20.45 LAZIO – UDINESE

5ª GIORNATA ANDATA

Sabato 27 settembre 2014 ore 18.00 ROMA – HELLAS VERONA (*)

Sabato 27 settembre 2014 ore 20.45 ATALANTA – JUVENTUS (*)

Domenica 28 settembre 2014 ore 12.30 SASSUOLO – NAPOLI

Domenica 28 settembre 2014 ore 20.45 GENOA – SAMPDORIA

Lunedì 29 settembre 2014 ore 19.00 UDINESE – PARMA

Lunedì 29 settembre 2014 ore 21.00 PALERMO – LAZIO

6ª GIORNATA ANDATA

Sabato 4 ottobre 2014 ore 18.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI (#)

Sabato 4 ottobre 2014 ore 20.45 MILAN – CHIEVOVERONA

Domenica 5 ottobre 2014 ore 12.30 EMPOLI – PALERMO

Domenica 5 ottobre 2014 ore 18.00 JUVENTUS – ROMA

Domenica 5 ottobre 2014 ore 20.45 NAPOLI – TORINO (§)

Domenica 5 ottobre 2014 ore 20.45 FIORENTINA – INTER (§)

7ª GIORNATA ANDATA

Sabato 18 ottobre 2014 ore 18.00 ROMA – CHIEVOVERONA (*)

Sabato 18 ottobre 2014 ore 20.45 SASSUOLO – JUVENTUS (*)

Domenica 19 ottobre 2014 ore 12.30 FIORENTINA – LAZIO

Domenica 19 ottobre 2014 ore 20.45 INTER – NAPOLI

Lunedì 20 ottobre 2014 ore 20.45 GENOA – EMPOLI

8ª GIORNATA ANDATA

Sabato 25 ottobre 2014 ore 15.00 EMPOLI – CAGLIARI

Sabato 25 ottobre 2014 ore 18.00 PARMA – SASSUOLO

Sabato 25 ottobre 2014 ore 20.45 SAMPDORIA – ROMA

Domenica 26 ottobre 2014 ore 18.00 CESENA – INTER (§)

Domenica 26 ottobre 2014 ore 18.00 LAZIO – TORINO (§)

Domenica 26 ottobre 2014 ore 18.00 NAPOLI – HELLAS VERONA (§)

Domenica 26 ottobre 2014 ore 20.45 MILAN – FIORENTINA (§)

9ª GIORNATA ANDATA

Martedì 28 ottobre 2014 ore 20.45 SASSUOLO – EMPOLI

Giovedì 30 ottobre 2014 ore 20.45 HELLAS VERONA – LAZIO

10ª GIORNATA ANDATA

Sabato 1 novembre 2014 ore 15.00 NAPOLI – ROMA (*)

Sabato 1 novembre 2014 ore 18.00 EMPOLI – JUVENTUS (*)

Sabato 1 novembre 2014 ore 20.45 PARMA – INTER

Domenica 2 novembre 2014 ore 20.45 MILAN – PALERMO

Lunedì 3 novembre 2014 ore 19.00 CESENA – HELLAS VERONA

Lunedì 3 novembre 2014 ore 21.00 LAZIO – CAGLIARI

11ª GIORNATA ANDATA

Sabato 8 novembre 2014 ore 18.00 SASSUOLO – ATALANTA

Sabato 8 novembre 2014 ore 20.45 SAMPDORIA – MILAN

Domenica 9 novembre 2014 ore 12.30 CAGLIARI – GENOA

Domenica 9 novembre 2014 ore 18.00 FIORENTINA – NAPOLI (§)

Domenica 9 novembre 2014 ore 20.45 INTER – HELLAS VERONA (§)

Domenica 9 novembre 2014 ore 20.45 ROMA – TORINO (§)

12ª GIORNATA ANDATA

Sabato 22 novembre 2014 ore 18.00 ATALANTA – ROMA (*)

Sabato 22 novembre 2014 ore 20.45 LAZIO – JUVENTUS (*)

Domenica 23 novembre 2014 ore 12.30 TORINO – SASSUOLO

Domenica 23 novembre 2014 ore 20.45 MILAN – INTER

Lunedì 24 novembre 2014 ore 20.45 GENOA – PALERMO

13ª GIORNATA ANDATA

Sabato 29 novembre 2014 ore 18.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA

Sabato 29 novembre 2014 ore 20.45 CHIEVOVERONA – LAZIO

Domenica 30 novembre 2014 ore 18.00 JUVENTUS – TORINO (§)

Domenica 30 novembre 2014 ore 20.45 ROMA – INTER (§)

Lunedì 1 dicembre 2014 ore 19.00 CAGLIARI – FIORENTINA (§)

Lunedì 1 dicembre 2014 ore 21.00 SAMPDORIA – NAPOLI (§)

14ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 5 dicembre 2014 ore 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS (*)

Sabato 6 dicembre 2014 ore 18.00 ROMA – SASSUOLO (*)

Sabato 6 dicembre 2014 ore 20.45 TORINO – PALERMO

Domenica 7 dicembre 2014 ore 12.30 NAPOLI – EMPOLI

Domenica 7 dicembre 2014 ore 20.45 INTER – UDINESE

Lunedì 8 dicembre 2014 ore 19.00 CAGLIARI – CHIEVOVERONA

Lunedì 8 dicembre 2014 ore 21.00 HELLAS VERONA – SAMPDORIA

15ª GIORNATA ANDATA

Sabato 13 dicembre 2014 ore 18.00 PALERMO – SASSUOLO

Sabato 13 dicembre 2014 ore 20.45 LAZIO – ATALANTA

Domenica 14 dicembre 2014 ore 12.30 JUVENTUS – SAMPDORIA

Domenica 14 dicembre 2014 ore 18.00 CESENA – FIORENTINA (§)

Domenica 14 dicembre 2014 ore 20.45 MILAN – NAPOLI (§)

Lunedì 15 dicembre 2014 ore 19.00 EMPOLI – TORINO (§)

Lunedì 15 dicembre 2014 ore 21.00 CHIEVOVERONA – INTER (§)

16ª GIORNATA ANDATA

Giovedì 18 dicembre 2014 (**) ore 19.00 CAGLIARI – JUVENTUS

Giovedì 18 dicembre 2014 (**) ore 21.00 NAPOLI – PARMA

Sabato 20 dicembre 2014 ore 18.00 SASSUOLO – CESENA

Sabato 20 dicembre 2014 ore 20.45 ROMA – MILAN

Domenica 21 dicembre 2014 ore 12.30 HELLAS VERONA – CHIEVOVERONA

Domenica 21 dicembre 2014 ore 20.45 INTER – LAZIO

NOTE:

(*) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(§) posticipo disposto per impegni in UEFA Europa League

(#) anticipo/posticipo disposto per evitare sovrapposizioni con altro evento cittadino previsto nel weekend

(**) venerdì in caso di disputa della Supercoppa TIM in Italia

COPPA ITALIA: IL PROGRAMMA

TIM CUP 2014/2015

4° TURNO ELIMINATORIO – PROGRAMMAZIONE (*)

HELLAS VERONA – PERUGIA MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

LAZIO – VARESE MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

SASSUOLO – PESCARA MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

ATALANTA – AVELLINO MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014

EMPOLI – GENOA (§) MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014

UDINESE – CESENA MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014

SAMPDORIA – BRESCIA GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014

CAGLIARI – MODENA GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014

(*) L’orario d’inizio della gare e la rete televisiva di trasmissione saranno comunicati successivamente

(§) ai sensi dell’art. 3.4 del regolamento della competizione