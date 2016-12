Scontro De Laurentiis-Ferrero, ma stavolta si parla di cinema

10:28 - Deve ancora partire il campionato, ma è già scontro tra Napoli e Sampdoria. Non si tratta di un obiettivo di mercato in comune, ne per fortuna di una guerra tra tifoserie, bensì di una diatriba dialettica tra i due presidenti. Il vulcanico De Laurentiis aveva definito Massimo Ferrero "un esercente, e non un collega". La risposta non si è fatta attendere: "Senza Massimo Ferrero che ti mette il film nelle sale la sua commedia è inutile".

A un mese dall'inizio del campionato, se il mercato stenta a decollare, ci pensano i presidenti a scaldare l'entusiasmo dei tifosi... con un vivace trailer.