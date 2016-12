Roma, Rudi Garcia: "Da ieri c'è una legge Destro"

17:23 - "Il ricorso respinto per Destro? Ho sempre lottato per veder usata la moviola in campo e sono veramente contento di vedere che questa cosa si è realizzata... Spero che adesso si unifichi in tutta Europa. C'è stata una legge Bosman, da ieri c'è una legge Destro...". Così il tecnico della Roma Rudi Garcia alla vigilia della trasferta di Firenze. "Scudetto sfumato? Quando le cose sembrano meno realizzabili è in quel momento che accadono".

Che partita si aspetta domani?

Domani ci saranno in campo due squadre che giocano bene a calcio: speriamo di vedere un bello spettacolo. Andremo a Firenze per vincere: sappiamo che è un campo difficile, ma noi vogliamo allungare la striscia positiva a otto vittorie.



Il ricorso di Destro è stato respinto...

C'è stata una legge Bosman in passato, da ieri c'è una legge Destro. Ho lottato sempre per la moviola in campo e sono contento di vedere che questa cosa si è realizzata. Speriamo si usi in Europa. Dico anche che queste cose non vadano solo in un verso. Ad esempio il rigore negato a Cuadrado che ha visto il giocatore ammonito e squalificato: in questo caso non gliel'hanno tolta. Deve essere una cosa per aiutare il calcio. Se lo fanno sempre sarebbe un bene soprattutto per gli arbitri.



Nelle ultime domeniche giocavate prima della Juve, domani succede il contrario

E' già successo di giocare in posticipo rispetto alla Juve. Non è cambiato nulla rispetto all'atteggiamento della squadra. Il nostro obiettivo è di andare per prendere i tre punti.



Si aspettava di più da Ljajic?

Quando un giocatore gioca contro la sua ex squadra è sempre particolare. Lo abbiamo vissuto con Nainggolan. Per Adem sarà lo stesso. Ljajic ha fatto sei gol e sei assist, lo abbiamo preso perchè era decisivo. L'ultima risposta è stata buona. Deve continuare così.



Lo scudetto ormai è sfumato, lo dimostra anche il calendario...

A me interessa soltanto la partita di questo weekend, io non guardo le altre partite. Dobbiamo sempre stare attenti: quando le cose sembrano meno realizzabili è in quel momento che accadono.



Montella ha detto che le darebbe la panchina d'oro

La Roma ha un gioco particolare, fa un gioco su cui abbiamo lavorato dall'inizio, ma il gioco della Fiorentina mi piace: è un gioco europeo. Sono contento di giocare contro di loro. All'andata abbiamo visto una bella partita, spettacolare. Me lo aspetto anche domani. Speriamo per i tifosi una gara a livello dell'andata.



Come sta Nainggolan?

La vita privata riguarda solo Radja: è sereno, ha lavorato bene e per domani sarà un giocatore importante.



E' maggiore il rimpianto o la soddisfazione sulla stagione?

Avrei firmato con il sangue questo secondo posto. Ma la stagione non è finita. Vederli festeggiare all'Olimpico può essere un contraccolpo? Può succedere, ma può succedere anche che quella partita sia decisiva. Ora non lo sappiamo, non ho la palla di cristallo.



Sui singoli

Dodò ha giocato bene all'andata. Romagnoli ha viaggiato con la nazionale doveva riposarsi, ma domani sarà dei nostri. Toloi? Parlerò dei singoli a fine stagione, ma quello che posso dire che lui è sceso in campo due volte e ha giocato benissimo.



Sui rinnovi, il suo e quello di Taddei e Pjanic

Non ho ancora parlato con la società del futuro in Europa. Ne parleremo a fine stagione. I rinnovi? Non voglio pensarci ora. La cosa che ho sempre detto è che mi piacerebbe vedere la stessa rosa il prossimo anno, rinforzata con qualche acquisto. Di questo, però, dobbiamo parlarne con Sabatini e con il Presidente.



La stagione di Destro è finita?

No, deve essere pronto per quando potrà giocare, ci saranno ancora due partite forse decisive e lui deve essere pronto. Senza Mattia abbiamo dimostrato che possiamo fare bene in attacco. Siamo più forti con lui ma anche senza di lui non abbiamo mancanze in attacco. Sarà il momento per gli altri di dimostrare che non siamo il secondo miglior attacco del campionato per caso.