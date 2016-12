Roma, Garcia esce allo scoperto con Francesca Brienza

15:54 - La sua Roma va a gonfie vele in campionato e in Champions League. E così Rudi Garcia ha tutto il tempo per rilassarsi in piacevole compagnia. Dopo essere stato pizzicato da Novella 2000 insieme a Francesca Brienza, volto del canale tematico della Roma, il tecnico giallorosso ha deciso di uscire allo scoperto su Twitter, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia della ragazza all'interno del Colosseo: "Ah dimenticavo... E' la mia vita privata - ha scritto l'allenatore sul social network -. Francesca ne fa parte e non da ieri".

Cinquant'anni e padre di tre figlie, l'allenatore giallorosso è separato dalla moglie Veronique e il suo ultimo amore noto al pubblico è stata la showgirl 25enne Maud Schatteman. Dal suo canto Francesca Brienza finora era conosciuta per il suo ruolo da presentatrice a Roma Tv e per alcune particine ricoperte ne "I Cesaroni", "Un medico in famiglia" e "Don Matteo".