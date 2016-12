Real Madrid: crack Ronaldo, Ancelotti preoccupato

14:01 - Il Real Madrid è in apprensione per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è infatti rimasto negli spogliatoi nell'intervallo del match d'andata di Supercoppa contro l'Atletico terminato 1-1 a causa di un problema muscolare: il tecnico Ancelotti lo ha sostituito con James Rodriguez, autore poi del gol del momentaneo 1-0 blanco. La presenza del Pallone d'Oro nel match di ritorno è in dubbio ma Ancelotti conta di averlo a disposizione.

Si temeva che CR7 fosse stato fermato dal solito problema al tendine rotuleo del ginocchio, quello che gli ha dato tanti problemi nella passata stagione, e invece pare sia un affatticamento al bicipite femorale della coscia sinistra ad aver influenzato la prova opaca del portoghese. Ancelotti ha preferito sostituirlo per non rischiare ma spera che il problema muscolare si evolva al meglio per avere Ronaldo, apparso in forma smagliante e soprattutto decisivo a Cardiff contro il Siviglia nella Supercoppa Europea, nel match di venerdì al Calderon per andare a caccia di un altro trofeo.