Premier: Lampard ferma la fuga del Chelsea

19:20 - Incredibile all'Etihad Stadium: il big match della quinta giornata tra Manchester City e Chelsea finisce 1-1, è il grande ex Lampard a fermare la fuga dei Blues, avanti grazie alla rete di Schurrle e in superiorità numerica per l'espulsione di Zabaleta. Continua il momento nero del Manchester United, che si fa travolgere 5-3 in rimonta in casa del Leicester City: a segno anche Esteban Cambiasso. E Balotelli su Twitter prende in giro i Red Devils.

Il calcio, a volte, scrive pagine di storia meravigliose. All'Etihad Stadium è uno di quei giorni: che sia proprio il grande ex, per la prima volta avversario dopo 13 lunghi anni, a castigare il Chelsea nel momento in cui nessun tifoso del City ci sperava più è qualcosa di davvero incredibile. Ma la classe non ha età, e all'85' è Lampard a raccogliere l'assist dalla sinistra di Milner e a spiazzare con un destro al volo Courtois per il definitivo 1-1. In precedenza si era vista una gara molto equilibrata: la differenza tra le due squadre sta solo nei 5 punti di distacco in classifica, anche se il Chelsea appena ha l'occasione di sbranare l'avversario non fallisce. Al 66' Zabaleta viene espulso per doppia ammonizione per via di una baruffa a metà campo con Diego Costa: il City resta in dieci e al 71' Schurrle finalizza una perfetta azione in contropiede mettendo dentro col sinistro l'assist di Hazard. Pochi minuti più tardi Diego Costa fallisce l'occasione del raddoppio spedendo sul palo col sinistro, il Chelsea negli ultimi dieci minuti si rintana troppo e subisce la rete di Lampard, che appare visibilmente scosso dalla rete al club del suo cuore e non esulta. Classifica: il Chelsea resta saldamente al comando con 13 punti ma dimostra di non essere onnipotente, il City invece tiene aperto il campionato e rimane a 5 punti dagli uomini di Mourinho. E lo Special One, punito dal gol di uno dei suoi pupilli, magari si sarà pentito di aver avallato la sua partenza a parametro zero.

Terrificante, invece, lavvio di campionato del Manchester United, fermo a quota 5 punti in 5 partite frutto di una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. Al King Power Stadium la prestazione degli uomini di Van Gaal sfiora i limiti dell'imbarazzo: dentro dal primo minuto le star Di Maria, Van Persie, Rooney e Falcao, lo United conduce 3-1 al 60' in virtù delle reti dell'olandese, del Fideo (meravigliosa la sua discesa solitaria e il pallonetto mancino dopo l'assist di Rooney) e di Ander Herrera, con provvisorio 2-1 di Ulloa. Poi è blackout totale: dal 62' all'83' gli ospiti subiscono le quattro reti di Nugent su rigore, Cambiasso (sinistro da dentro l'area all'angolino), Vardy e ancora Ulloa (5 gol in 5 partite per il 28enne argentino). Prima vittoria contro il Manchester United nella storia del Leicester, un 5-3 che suscita anche l'ilarità di Balotelli su Twitter: nonostante la pesante sconfitta subita ieri dal suo Liverpool, SuperMario trova il tempo di deridere i Red Devils con un cinguettio che susciterà polemiche. Momento estremamente complesso anche per il Tottenham, battuto in casa 1-0 dal West Bromwich Albion: decisiva la rete di James Morrison al 74'. Sono 7 i punti racimolati dagli Spurs in cinque giornate, e settimana prossima c'è già il North London Derby contro l'Arsenal.