Papa Francesco incontra gli sportivi: Maradona gli regala la maglia

18:24 - Un incontro, il saluto, l'omaggio della maglia. Papa Francesco e Diego Armando Maradona, due personaggi mondiali, ma soprattutto due argentini, si sono incontrati nella Sala Nervi in Vaticano nella giornata della partita per la pace organizzata proprio da Bergoglio. Maradona ha omaggiato il Pontefice con la sua numero 10: "Mi ero allontanato dalla Chiesa, ma con Francesco è diverso. Lui lavora per i bisognosi, è quello che ci voleva".