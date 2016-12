Nazionale, Conte incontra Tavecchio a Roma

23:08 - Dopo le vacanze, prima in barca in Croazia poi nella sua Lecce, primo giorno da ct per Antonio Conte, che è arrivato a Roma. L'ex allenatore della Juve è atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 13.40 con un volo da Brindisi. In serata ha incontrato il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, mentre il suo avvocato ha limato gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà alla Nazionale. Martedì alle 11.30 presentazione alla stampa.

Dopo il suo arrivo nella Capitale, Conte non ha perso tempo e ha immediatamente incontrato Mauro Vladovich, segretario delle squadre nazionali, per programmare il lavoro da portare avanti nelle prossime settimane, in vista del doppio impegno di inizio settembre (amichevole con l'Olanda il 4 e match di qualificazione con la Norvegia il 9). Per ora rimane confermato il ritiro di Coverciano. Dal punto di vista gestionale, invece, il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, terrà per sé la delega del Club Italia; nel ruolo di direttore rimane in corsa Gabriele Gravina, mentre resta da capire a chi andrà il ruolo di team manager ("voglio uno del gruppo dell'82", dice Tavecchio).

Intorno alle 16,25 il nuovo ct ha fatto tappa all'Hotel Parco dei Principi, dove martedì terrà la prima conferenza stampa nella nuova veste. Ad attenderlo, oltre agli inservienti e qualche curioso, c'erano il suo avvocato Antonio de Rensis e Giulia Mancini, che del tecnico cura i diritti d'immagine e che si è spesa per trovare l'intesa con gli sponsor, Puma su tutti, sull'ingaggio che in gran parte sarà pagato proprio dai partner commerciali della Nazionale. I due poi si sono spostati negli uffici del legale della Figc, Mario Gavallotti, dove hanno messo a punto i dettagli del nuovo contratto: accordo su tutto. Alle 18.40, invece, è cominciato il primo faccia a faccia fra Conte e il presidente Tavecchio, dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi. Un incontro di un'ora in cui il numero uno del calcio italiano, che ha portato in regalo al ct una copia del libro "Ti racconto il Calcio" e una favola sulla nazionale scritti da lui stesso, ha discusso con Conte del biennio da costruire insieme, dopo il flop mondiale di Prandelli. Al momento non è ancora stata apposta la firma sul doppio contratto (quello con la Federazione e quello con Puma). Avverrà a ridosso della conferenza stampa di presentazione.

TAVECCHIO: "I MANGIABANANE? CONTANO I FATTI"

"Un provvedimento del sottoscritto ha permesso a 12mila extracomunitari di giocare a calcio, gente che poi ha avuto ribalta professionistica. Si è parlato subito della mia gaffe. Ho chiesto scusa, ma contano i fatti. Non vorrei farvi vedere le lettere dall'Africa che dovrebbero intervenire in mio favore - ha aggiunto Tavecchio, al termine del consiglio federale, in merito alla sua gaffe sugli extracomunitari -: medici frati, società civile che ho aiutato. Ho tre figli in adozione, ho fatto una cooperativa per il pomodoro, due ospedali in Africa. La mia coscienza è tranquilla. Non volevo offendere nessuno ma difendere il sistema giovanile professionistico. In altre parti per giocare calcio bisogna dare curriculum di quello fatto. Partirò con l'handicap e farò di tutti per recuperarlo. Sono qui per fare un percorso ad ostacoli".

TAVECCHIO: "CONTE E' UNO SHOCK POSITIVO"

"Conte? Vorrei rispondere domani a questa domanda, dopo avere fatto firmare il contratto al nuovo ct. Abbiamo una stretta di mano. Per fare valutazioni concrete dobbiamo aspettare domani. Ma posso dire che Conte sarà uno shock positivo". "L'ingaggio? Ho ritenuto di mantenere il costo della precedente gestione" ha concluso il numero uno della Figc al termine del Consiglio federale.



FIGC: BERETTA VICEPRESIDENTE VICARIO

Sarà Maurizio Beretta il vicepresidente vicario della Federcalcio nella gestione di Carlo Tavecchio. La scelta è arrivata dalla prima riunione del nuovo consiglio federale, che ha anche eletto Mario Macalli come secondo vicepresidente. Ufficializzata la nomina di Fiona May consigliere all'integrazione contro il razzismo. E' stato nominato il comitato di presidenza: ne fanno parte Tavecchio, Beretta, Macalli, Lotito, Mambelli e Ulivieri. Non è stato affrontato il discorso del direttore generale, tema - ha detto Tavecchio - del quale si parlerà in futuro.