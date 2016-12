Napoli, Insigne insultato a Capodichino: "Sporco interista"

10:13 - Non c'è pace per Lorenzo Insigne. Dopo i fischi del proprio pubblico, con tanto di reazione, contro l'Athletic, l'attaccante del Napoli è stato oggetto di insulti da parte di uno dei 30 tifosi circa accorsi a Capodichino per salutare la squadra in partenza per Bilbao. L'esterno di Benitez è stato aggredito verbalmente da un energumeno: "Se non vuoi restare a Napoli, vattene". Insigne, cappellino e trolley, ha fatto finta di niente evitando reazioni.

Agli insulti Insigne ha risposto abbassando il cappello sugli occhi ed entrando in aeroporto protetto dalla security. Tanti applausi, invece, per tutti gli altri, a partire da Benitez e Higuain.