Napoli, la Juve ci prova per Lorenzo Insigne

13:37 - Le grandi si muovono su Lorenzo Insigne. I fischi del San Paolo nel preliminare di Champions con l'Athletic hanno risvegliato l'interesse per il talento del nostro calcio che fatica a esplodere in azzurro. A Ottaiano e Andreotti, i due manager, sono arrivate le prime telefonate esplorative nell'eventualità che De Laurentiis decida di avviare l'uscita da Napoli del giocatore. In ordine di classifica dello scorso campionato, si sono fatte sentire Juventus, Roma e Inter.

Il ds giallorosso Sabatini stravede per Lorenzinho, il nerazzurro Ausilio non è al primo contatto con l'entourage, quindi la grossa novità è il sondaggio di Marotta & Co.

Insigne si aggiunge alla lista dei giocatori nel mirino per potenziare la rosa di Allegri in questo rush finale di mercato. Insigne è sotto contratto fino al 2018, guadagna 700mila euro più bonus e ha una valutazione di 15 milioni. Cifre abbordabili, ma lo scoglio più importante è proprio quello di De Laurentiis.

Il presidente per il momento non è intenzionato ad abbandonare uno dei suoi pupilli, oltretutto l'unico napoletano in rosa. In caso, di rottura preferirebbe battere piste estere prima di arrendersi alla soluzione italiana. Per evitare la beffa di vedere sbocciare definitivamente il talento a distanza troppo ravvicinata.